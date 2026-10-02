След тайна среща с Мъск: Тръмп поискал съвет от Grok как да отвлече Мадуро?

През декември 2025 година Илон Мъск посети Белия дом за тайна среща с президента на САЩ, като Тръмп прекара часове в задаване на въпроси към чатбота с изкуствен интелект Grok относно своето президентство. Както и за това как биха реагирали венецуелците, ако американските сили заловят президента Николас Мадуро, съобщава списание Time.

Според служител, присъствал на срещата, чатботът отговорил, че Мадуро е репресивен и крайно непопулярен диктатор и че много венецуелци вероятно биха ликували при неговото сваляне от власт.

След като през януари тази година САЩ задържаха Мадуро, венецуелците наистина празнуваха масово из цялата страна. След този случай Тръмп останал с впечатлението, че Grok е гениален.

Тайната среща между тръмп и Мъск се е състояла седем месеца след като предприемачът напусна поста си в спорния Департамент за правителствена ефективност (DOGE), но остава неясно как тя се вписва в хронологията на ескалацията на напрежението през декември.

Защо Тръмп се е допитал до Grok относно Мадуро?

В доклада се отбелязва, че случката се е разиграла на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела. През декември 2025 г. Мъск отново е посетил Белия дом за частна среща с Тръмп, като по-голямата част от времето е била посветена именно на Grok.

По това време Тръмп е разпореждал удари срещу венецуелски плавателни съдове. Администрацията му е твърдяла, че въпросните плавателни съдове са замесени в трафик на наркотици, и е обмисляла предприемането на военни действия. Именно на този фон президентът е решил да се консултира с Grok.

Зад кулисите администрацията на Тръмп също така изготвяше планове за преходен период в случай на решение за сваляне на Мадуро от власт и завземане на петролните и минералните ресурси на страната.

Според публикации в списание Time именно Grok може да е убедил Тръмп да предприеме тези действия.

През настоящата година правителството на САЩ засили използването на изкуствен интелект, като системи като Gemini на Google и Grok на Мъск намират приложение в обществени услуги (например програмата Medicare), при кандидатстване за държавна работа, както и за нуждите на отбраната, включително чрез интегрирането им в изтребители.

ChatGPT на OpenAI, Llama на Meta и Claude на Anthropic също получиха одобрение за изпълнение на определени функции в рамките на американското правителство.

Използвали ли са САЩ изкуствен интелект (ИИ) в конфликти?

ИИ беше използван и по време на операцията във Венецуела. Според публикация във Wall Street Journal от февруари, американските въоръжени сили са използвали модела Claude на компанията Anthropic по време на секретната операция във Венецуела, довела до залавянето на Мадуро и прехвърлянето му в САЩ за повдигане на федерални обвинения.

Точната роля на Claude в операцията остава неясна. Вероятно ИИ е бил използван за анализ на разузнавателна информация, синтезиране на данни, оказване на съдействие при вземането на решения в реално време или за интерпретиране на сателитни данни и изображения.

Списание TIME цитира и друг американски представител, според когото американските военни са използвали Grok за съдействие при разгръщането на сили и нанасянето на удари по цели по време на конфликта с Иран през февруари. Пентагонът е използвал множество платформи с изкуствен интелект, включително Grok, за военни цели.

САЩ също така използват различни инструменти с изкуствен интелект във войната с Иран. През март Централното командване на САЩ (Centcom) заяви, че изкуственият интелект помага на американските военни да обработват огромни масиви от данни.

Съобщението за използването на Grok от страна на Тръмп идва в момент, когато Вашингтон отделя сериозно внимание на изкуствения интелект, съобщава First point.

Мъск отново в играта

Докладът на списание Time се появява в същата седмица, в която Мъск се завърна към официална държавна роля за първи път, след като напусна DOGE през май 2025 г.

В сряда Хегсет посочи най-богатия човек в света, основателя на Anduril Палмър Лъки и бившия председател на Камарата на представителите от Републиканската партия Нют Гингрич да оглавят съвместно ново проучване на Пентагона относно бъдещето на военните действия.

Назначаването породи въпроси относно конфликт на интереси, тъй като както Мъск, така и Лъки управляват компании със значителна дейност в сферата на отбраната. Компанията на Мъск, SpaceX, вече изгражда сателитни мрежи за планирания от Тръмп противоракетен щит "Златен купол“ (Golden Dome).

Мъск също така влага милиони, за да помогне на републиканците да запазят контрола си върху Конгреса на междинните избори през ноември.