Илон Мъск се завръща в администрацията на Тръмп с нова роля

Технологичният милиардер Илон Мъск се завръща към ролята на официален съветник на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, като ще бъде съпредседател на инициатива, която Пентагонът определи като проучване за бъдещето на войната.

В началото на втория президентски мандат на Тръмп Мъск оглавяваше Департамента за правителствена ефективност (DOGE), където ръководеше мащабни съкращения на работни места в рамките на федералното правителство на САЩ, преди да напусне поста през май 2025 година, припомнят американските медии.

В реч, произнесена в сряда във военната база "Куантико“, ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет обяви създаването на "Проект Меридиан“ (Project Meridian). Това ще бъде "инициатива, водена от най-добрите американски умове, с цел проучване на бъдещето на военните действия“.

"Ние се възползваме от уникално американско предимство, с което нашите противници не разполагат: нашите иноватори, висши ръководители и технологични експерти“, добави шефът на Пентагона.

Мъск ще бъде съвместен ръководител на "Проект Меридиан“ заедно с Палмър Лъки - 34-годишния съосновател на компанията за отбранителни технологии Anduril Industries и Нют Гингрич, 83-годишния републиканец и бивш председател на Камарата на представителите.

Добре познат в Пентагона

Компаниите на Мъск вече са ключови изпълнители на поръчки за Пентагона. Сред тях е SpaceX, която изгражда сателитни мрежи за планирания от Тръмп противоракетен щит "Златен купол“ (Golden Dome). Неговата компания за изкуствен интелект xAI сключи споразумение тази година, позволяващо на военните да използват чатбота ѝ Grok в рамките на системи с класифицирана информация.

През 2024 г. милиардерът подкрепи Тръмп и допринесе за завръщането му в Белия дом, но по-късно двамата влязоха в шумен конфликт заради законодателството на президента, свързано с държавните разходи.

Оттогава двамата са се помирили и Мъск отново често се появява в Белия дом, макар и не толкова видимо, колкото по време на предишния си период на активност там когато често посещаваше Овалния кабинет, като най-запомнящ се остава моментът, в който влезе с малкия си син на рамене.

Във вторник предприемачът седеше до Тръмп по време на обяд с ръководители на компании за изкуствен интелект, където се присъедини към други лидери от технологичния сектор в подписването на доброволно споразумение за безопасност на изкуствения интелект – документ, който президентът определи като "морално обвързващ“.

Миналата седмица Мъск присъства на официалната вечеря, дадена от Тръмп в чест на китайския президент Си Дзинпин, а през май пътува до Пекин с президентския самолет Air Force One като част от бизнес делегацията, придружаваща Тръмп по време на държавното му посещение в Китай.

Отново сред големите дарители

Той също така възобнови подкрепата си за каузи на Републиканската партия, включително чрез дарения на стойност милиони долари за отделни кандидати и консервативни политически групи.

Мъск, който похарчи над 250 милиона долара за подкрепа на Тръмп и други републиканци по време на изборите през 2024 г., е предоставил най-малко 90 милиона долара за междинните избори през ноември, сочат данните от отчетите, подадени към Федералната избирателна комисия.

Хегсет добави, че целта на проекта е "да се погледне творчески към бъдещето и да се набележат сферите, които трябва да завладеем, както и способностите, които трябва да усвоим“.

В екипа на проекта ще влязат специално подбрани лидери от частния сектор и експерти от сферата на иновациите, академичните среди и политиките. Хегсет посочи, че е разпоредил резултатите от "Проект Меридиан“ (Project Meridian) да бъдат изготвени и представени в рамките на 120 дни.