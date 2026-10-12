Дневна атака с дронове в Киев рани трима

Русия предприе поредната атака с дронове срещу Киев, като удари няколко района на украинската столица и рани най-малко трима души, съобщиха градските власти.

Кметът на Киев Виталий Кличко първоначално съобщи в 11:32 ч. местно време, че в града действат системите за противовъздушна отбрана. Трима души, включително възрастна жена, са пострадали в резултат на руските атаки с дронове, добави той.

Отломки от дронове са паднали на открита площ близо до жилищни сгради в Соломянския район на Киев и върху къща в Дарницкия район, а в Печерския район е бил овладян пожар, предизвикан от останки на дрон, паднал близо до сграда, посочи Кличко.

38-годишната Юлия Шеремет, собственичка на къщата, пострадала в Дарницкия район, разказа пред Kyiv Independent, че възрастният ѝ баща с увреждания е бил у дома по време на атаката.

По това време Шеремет е била на работа наблизо и "веднага се е втурнала“ към дома си, щом е чула експлозиите и е видяла издигащия се дим.

"И видях, че домът вече го нямаше...“, разказва жената.

Баща ѝ е бил ранен, но е оцелял. Съседи са ѝ помогнали да го изведе. "Истинско чудо е, че татко не загина днес“, каза Шеремет.

"В шок съм. Невъзможно е да се живее така и не знам как да продължим напред. Всички сме изтощени. Нуждаем се от помощ, за да можем да защитим Украйна", добавя Юлия.

25-годишната жителка на Киев Яна Мохал се събудила от "ужасен и силен“ звук в район "Дарницки“. Тя излязла навън, за да види дали може да помогне на бащата на Шеремет "възрастен мъж с куче“, който бил блокиран в повредена къща.

Мохал добави, че това е първият път, в който руска атака е засегнала място толкова близо до нея.

Русия редовно атакува Киев и други градове в Украйна. Най-малко 16 души са загинали, а над 100 са ранени в Киев и околния регион в периода от 25 септември до 2 октомври, сочат данните на Kyiv Independent, базирани на официални съобщения.

В навечерието на зимата Русия засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Вчера президентът Володимир Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е нанесла над 200 удара по съоръжения за производство и пренос на електроенергия в Украйна, както и 17 удара по обекти на газовата и петролната инфраструктура. Той добави, че през този период руските атаки са отнели живота на повече от 150 души, а над 700 са били ранени.