Призиви за оставки в РСМ заради бягството на Ива Михайлова

Бягството на Ива Михайлова от Северна Македония предизвика и призиви за оставки. СДСМ отново поиска министъра на вътрешните работи Панче Тошковски да напусне поста си, обвинявайки го в липса на институционална прозрачност и отчетност. В последното си изявление партията засегна и случая с отпътуването на Ива Михайлова за България, където тя потърси медицинска помощ поради влошено здравословно състояние, пишат от vestimak.

"Всичко се случва при закрити врати - споразумения, известни само на хората в правителството", заявиха от СДСМ, обвинявайки властите, че не осигуряват достатъчна прозрачност относно дейността на институциите.

Партията настоява за обяснение от Министерството на вътрешните работи относно начина, по който Михайлова е пресякла границата

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От своя страна Михайлова публично заяви, че е пресякла границата напълно законно, използвайки личните си документи и със знанието на граничните служители. Заминаването ѝ е било наложено от необходимостта от медицински грижи, а адвокатът ѝ по-рано заяви, че тя остава готова да сътрудничи на съда.

Критиките на опозиционната партия засягат и редица други въпроси, свързани с работата на полицията. СДСМ посочва пропуски в граничния контрол, случаи, свързани с наркотици, бягства от полицейски управления и начина на реакция при сигнали за домашно насилие. Партията повдига въпроси и относно използването на системи за наблюдение на гражданите, като настоява за ясни законови правила за предотвратяване на евентуални злоупотреби.

"Към момента няма отговор как пет тона са преминали границата", заявяват от СДСМ, свързвайки тези проблеми с искането за по-голяма институционална отчетност.

В заключение партията отново настоява да се изяснят обстоятелствата около действията на компетентните институции и Тошковски да поеме политическа отговорност.

"СДСМ отново настоява фактите да бъдат установени и да се понесе отговорност. Изискваме оставка. Тошковски трябва да бъде държан отговорен", се казва в изявлението.