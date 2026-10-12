Надежда Йорданова настоява за справедлив процес за Ива Михайлова

Председателят на парламентарната група на “Демократична България” Надежда Йорданова коментира пред БНР новината, че Ива Михайлова е успяла безпрепятствено да премине границата между България и Северна Македония и вече е у нас. 23-годишната гражданка и на двете държави бе под домашен арест в Кочани, без възможност да се лекува заради образувано срещу нея дело след пътен инцидент.

“Най-важно сега е да се осигури адекватно лечение на Ива Михайлова. Следим делото срещу нея много внимателно и настояваме за справедлив процес, гарантирани процесуални и човешки права и достъп до адекватни и навременни здравни услуги”, подчерта Надежда Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България” напомни, че членове на формацията са присъствали на място в съдебната зала в Кочани в подкрепа на Ива Михайлова.

“Елисавета Белобрадова следеше процеса на място, а аз, като член на българската делегация в ПАСЕ и на Комисията по правни въпроси и човешки права, поставих темата и на високо международно ниво. Българската делегация връчи и нон-пейпър по случая на председателя на ПАСЕ Петра Байр, като беше подчертано значението на достъпа до адекватна медицинска грижа и спазването на стандартите на Съвета на Европа”, подчерта Йорданова.

Най-важното според нея е, че Ива Михайлова вече е в България и ще получи нужното лечение, освен вече оказваната институционална подкрепа.

“Ще продължим да следим дали процесът в Северна Македония се води по правилата, дали правата на Ива са защитени и дали няма дискриминационно отношение заради българското ѝ гражданство и самоопределение. България трябва да се грижи за всички свои изпаднали в беда граждани извън страната така, както се погрижи за Ива Михайлова”, заключи Йорданова.

Коя е Ива Михайлова и как се стигна до случая, предизвикал напрежение между София и Скопие

23-годишната Ива Михайлова е с българско и северномакедонско гражданство, която се прибра в България на 11 октомври 2026 г., след като месеци наред не можеше да напусне Северна Македония заради съдебно дело, образувано след тежка катастрофа край Кочани. Тя има сериозни увреждания на гръбначния стълб и настоява да получи лечение в България. Случаят предизвика реакции от български политици и институции, а спорът около медицинската помощ и ограниченията за пътуване прерасна в дипломатически казус.

Катастрофата и съдебното дело

На 7 октомври 2025 г. край Кочани, Северна Македония, става тежка автомобилна катастрофа, при която има загинал човек и няколко пострадали, сред които и самата Ива Михайлова.

Срещу нея е образувано наказателно производство за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя е обвинена във връзка с катастрофата, при която загива един човек. Вината ѝ трябва да бъде установена от съда.

Делото се разглежда в Основния съд в Кочани. На заседанията са представяни и обсъждани съдебномедицински и автотехнически експертизи. Защитата оспорва част от изводите по случая, като според адвокатите ѝ другият автомобил е навлязъл в нейната лента, твърди защитата.

Здравословното ѝ състояние и спорът за лечението

След катастрофата Михайлова получава тежки увреждания на гръбначния стълб. Според информацията, представена по делото, състоянието ѝ изисква специализирано лечение, което може да бъде проведено в България или в друга държава.

Документите ѝ са отнети след произшествието, а съдебните решения не ѝ позволяват да замине за лечение в България. На 20 август 2026 г. Апелативният съд в Щип потвърждава отказа на Основния съд в Кочани тя да се лекува у нас, въпреки представени медицински заключения за състоянието ѝ и необходимостта от лечение извън Северна Македония.

Михайлова заявява, че през последната година е преминала повече от 50 медицински прегледа, но състоянието ѝ продължава да създава проблеми и тя се нуждае от лечение, а не от допълнителни прегледи. По думите ѝ има риск от трайни последици за здравето ѝ.

Според нея ограниченията са възпрепятствали дори възможността да посещава рехабилитация в съседния град Щип. Тя определя отношението към себе си като репресия заради българския си произход и самоопределение.

Протести и намеса на български институции

Случаят предизвиква обществена реакция в България. На 31 август 2026 г. пред посолството на Северна Македония в София е организиран протест в подкрепа на Михайлова. В същия период български депутати присъстват на заседание по делото в Кочани.

Представители на „Демократична България“, сред които Елисавета Белобрадова и Надежда Йорданова, следят развитието на процеса. Йорданова поставя въпроса и на международно ниво в качеството си на член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на Комисията по правни въпроси и човешки права.

Българските институции настояват да бъдат гарантирани правото на справедлив процес, човешките права и достъпът до необходимата медицинска помощ. Президентът Илияна Йотова също поставя казуса пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и запознава с него върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк. Подготвяна е и жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Прибирането в България на 11 октомври

Вечерта на 11 октомври 2026 г. Ива Михайлова преминава границата между Северна Македония и България заедно с адвоката си Николай Димитров. На следващия ден тя заявява пред bTV, че е преминала през официален граничен пункт, като е представила северномакедонската си лична карта на излизане и българската си лична карта при влизане в България.

„Аз в България се чувствам в безопасност“, заявява тя. Михайлова обяснява решението си с влошаването на здравословното ѝ състояние и необходимостта да започне лечение, без да чака допълнителни договорености между двете държави.

След пристигането си тя е настанена в столичната болница „Пирогов“, където предстои да получи медицинска помощ. Българският вътрешен министър Иван Демерджиев заявява, че ще бъде изяснено как, кога и къде е преминала границата и дали има необходимост от охрана.

Спорът около напускането на Северна Македония

На 12 октомври Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщава, че при извършените проверки в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

Това противоречи на твърдението на самата жена и адвоката ѝ, че са преминали законно през официален граничен пункт.

Случаят поставя въпроси за това как ще продължи наказателното производство, след като обвиняемата вече е в България, и как ще бъде гарантиран достъпът ѝ до необходимото лечение. Следващото заседание по делото в Кочани е насрочено за 9 ноември 2026 г.