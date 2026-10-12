Папата отменя публичните си изяви заради предстояща операция

Папа Лъв XIV отмени всички свои планирани публични прояви до 20 октомври, след като стана ясно, че предстои да бъде опериран за отстраняване на малък израстък в единия бял дроб. Това съобщиха от Ватикана, цитирани от Ройтерс.

71-годишният глава на Римокатолическата църква се очаква да постъпи в болница "Джемели" в Рим преди обяд във вторник, 13 октомври. От пресслужбата на Светия престол все още не уточняват кога точно ще бъде извършена хирургическата интервенция.

Израстъкът е открит при контролен преглед

Папа Лъв XIV съобщи, че образуванието е било установено при наскоро проведен контролен медицински преглед.

По думите му израстъкът е с ограничен размер и е открит достатъчно рано. Засега Ватиканът не е предоставил допълнителни подробности за естеството му.

Предстоящата операция налага промени в публичната програма на Светия отец, като всички планирани негови прояви до 20 октомври са отменени.

Очаква се допълнителна информация от Ватикана

Към момента няма официални подробности за продължителността на операцията, очаквания болничен престой или възстановяването на папата.

Предстои Ватиканът да предостави допълнителна информация за медицинската процедура и здравословното състояние на Светия отец.