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Хакери превърнаха хладилници във Франция във фурни, унищожиха храна за хиляди ВИДЕО

Използването на хранителния сектор като мишена вече е реалност, коментира еврокомисарят по земеделието и храните

13.10.2026 | 08:33 ч. 11
Хакери превърнаха хладилници във Франция във фурни, унищожиха храна за хиляди ВИДЕО

Стотици френски супермаркети бяха принудени да изхвърлят пресни и замразени храни, след като кибератака срещу хладилните им системи повиши температурите до 50°C.

Няколко от най-големите вериги хипермаркети и супермаркети в страната, включително E.Leclerc, Intermarché и Coopérative U, съобщиха, че атаката е засегнала хладилните им системи през нощта срещу понеделник. Когато са пристигнали на работа сутринта, служителите са видели пара, излизаща от уплътненията на вратите.

Прокуратурата в Париж заяви, че разследва "мащабна кибератака, засегнала хладилните системи на няколко големи вериги за търговия с храни във Франция". Като мишена на нападението беше посочена датската компания за оборудване Danfoss. Хакери са поели контрола над софтуера, който управлява дистанционно температурата на съоръженията.

Доминик Шелшер, изпълнителен директор на Coopérative U, заяви:

"Аката срещу оборудване, жизненоважно за съхранението на пресни продукти и за снабдяването на френското население с храна, е изключително сериозен и безпрецедентен акт. Това е недопустимо."

Засегнати са били над 100 обекта на Coopérative U, както и повече от 300 магазина, собственост на Intermarché или на марката Netto, съобщават от France24. От Leclerc съобщиха, че кибератаката е засегнала един от доставчиците им на хладилно оборудване, което е довело до "последици за работата на хладилните системи в няколко магазина".

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Компанията Les Mousquetaires, собственик на Intermarché, заяви, че хладилниците са били загрети до 50 градуса в продължение на шест часа. Цялата храна е трябвало да бъде изхвърлена.

От Carrefour съобщиха, че са засегнати 80 от техните супермаркети. Специализирани новинарски сайтове в бранша посочиха, че е засегната и веригата Monoprix, но компанията все още не е потвърдила това.

Сътрудник на министър-председателя Себастиен Льокорню заяви, че националната агенция за киберсигурност е открила "уязвимост в софтуер, доставен от датска компания". От Danfoss коментираха, че по-голямата част от засегнатото оборудване се състои от продукти от по-стари поколения ("legacy" продукти), за които "вече не се предоставят софтуерни актуализации или такива за сигурност". Компанията посочи, че са засегнати най-вече системите за управление на хладилни инсталации AK-SM800 и AK-SC355, като при версия на първия модел е използван "остарял фърмуер". Оттам добавиха, че отдавна са препоръчвали на супермаркетите да преминат към по-нови модели.

Президентът Макрон и правителството му наскоро предупредиха за все по-сложни електронни и физически атаки срещу сигурността на Франция, извършвани предимно от Русия.

Супермаркет от веригата Intermarché в Агено (Елзас) съобщи, че е загубил цялата си наличност от охладени продукти на стойност 50 000 евро. В същия град супермаркет Super U е претърпял загуби на замразени храни на стойност 220 000 евро.

Кристоф Хансен, еврокомисарят по земеделието и храните, заяви в социалните мрежи, че продоволствената сигурност е застрашена, като добави:

"Използването на хранителния сектор като мишена вече е реалност."

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Тагове:

хакерска атака Франция храни хладилници загуби супермаркети
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