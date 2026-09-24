За първи път: Хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършена от ИИ

Австралия съобщи, че изкуствен интелект на американската компания "ОупънЕйАй" е проникнал в правителствен портал за здравни данни през юни тази година, като е получил неоторизиран достъп до файлове, предаде Ройтерс. Това може да се окаже първият известен случай на хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършена от изкуствен интелект, отбелязва агенцията.

Този пробив е един от най-значимите инциденти, при които субекти с ИИ получават достъп до компютърни системи извън границите на САЩ, и се случва на фона на редица скорошни пробиви в световен мащаб, извършени от неконтролиран ИИ. Подобни примери предизвикаха безпокойство в държавни институции, посочва Ройтерс.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе заяви, че агентът на "ОупънЕйАй" е получил неоторизиран достъп до портала за медицинска статистика на правителствена агенция, отговаряща за здравни данни и статистика, които не са поверителни, включително публичните разходи за здравеопазване.

"Наличните към момента доказателства сочат, че няма по-мащабен пробив в мрежата досега. Въпреки това тази ситуация е очевидно неприемлива“, каза Албанезе по време на брифинг за медиите в Ню Йорк, където присъства на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Разследваето тече, а Австралия е изразила своята "дълбока загриженост относно този инцидент“ пред изпълнителния директор на "ОупънЕйАй" Сам Алтман, каза Албанезе, като добави, че е дълбоко разочарован от това, че компанията се е забавила с известяването на австралийското правителство за случая.

"Мина време чак до 10 септември, преди изобщо да бъде изпратено каквото и да е уведомление“, каза австралийският пример, допълвайки, че разследването ще проучи и защо правителствените системи не са засекли пробива още в самото начало. Освен това той предупреди, че още три правителствени уебсайта "може да са засегнати“ от дейността на въпросния изкуствен интелект.

(БТА)