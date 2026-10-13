19-годишен студент от Киев се опита да взриви автобус с украински войници ВИДЕО

Украинските правоприлагащи органи задържаха 19-годишен студент от Киев, който по данни на разследването е планирал да взриви микробус, превозващ войници към фронта. Младежът, за когото се твърди, че е бил вербуван от руската страна, е разследван за опит за извършване на терористичен акт, съобщава "Украинска правда", позовавайки се на украинските служби за сигурност.

Според разследването той се е опитал да взриви превозно средство на украинските сили за отбрана срещу парично възнаграждение, действайки в съучастие с лице, координиращо действията му дистанционно.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърждава, че студентът е бил вербуван от руснаци. По техни указания той отишъл в град Ровно и на определено място в покрайнините на града взел раница, съдържаща телефон, външна батерия и експлозиви. Студентът поставил взривното устройство под микробус на украинските сили за отбрана. Срещу мястото на събитието той разположил телефона и външната батерия (маскирани като кутия от сок), за да наблюдава превозното средство дистанционно и да изчака детонацията на устройството.

През нощта координаторът се опитал да взриви експлозивите дистанционно. Служителите на СБУ обаче разкрили намеренията им и предотвратили атаката.

Младежът е задържан и са му предявени обвинения, а съдът е постановил задържане под стража без право на гаранция като мярка за неотклонение. За опита за терористичен акт го грози наказание до 12 години затвор, с или без конфискация на имуществото.