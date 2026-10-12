Украйна превръща роботите в десантни сили: Тежки дронове ги прехвърлят зад вражеските линии

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус на Украйна, направи изключително необичайно разкритие в края на миналия месец, като разкри, че неговите сили са станали "първите в света", които са десантирали наземни роботи от дронове по време на бой. Дронове с тежки бомбардировачи са пренесли въоръжените роботи на около шест мили дълбоко в руска територия и са ги пуснали там като част от операция "Вивалди" – нападение, което все още се развива в Източна Украйна и вече е видяло Киев да си върне големи територии от Москва.

Тактиката се нарича "Грифон" и е кръстена на войник, който е изчезнал в действие близо до Андреевка, каза Микола Зинкевич, командир на NC13, първото в света ударно безпилотно наземно транспортно подразделение (UGV). Вместо да карат роботи, натоварени с експлозиви, през фронтовата линия, тежките дронове са пуснали роботите в руския тил, създавайки неочаквана нова посока на атака.

NC13, подразделение в рамките на Трета щурмова бригада на Трети армейски корпус, е играло водеща роля в операция "Вивалди". Зинкевич, който е с позивна "Макар", разговаря с Business Insider чрез преводач тази седмица, за да обсъди участието на своето подразделение. Традиционните въздушни нападения са много рядко срещани в този конфликт, тъй като гъстите мрежи за противовъздушна отбрана заплашват въздушните операции. Операция "Вивалди" обаче демонстрира потенциала за изцяло безпилотни въздушни нападения. Вместо да рискуват хеликоптери, транспортни самолети или парашутисти, дроновете могат да пускат роботи зад вражеските линии, а процъфтяващата отбранителна индустрия на Украйна работи върху решения за развитие на тази концепция, както и военните части. Brave1, украинската държавна платформа за иновации, заяви няколко дни след разкриването на въздушното нападение на Трети армейски корпус, че друго бойно подразделение, роботизираният батальон Alter Ego на 93-та механизирана бригада, е разработило и внедрило подобна технология. Подразделението е разработило специализиран робот, наречен "Десантник", както и механизъм, който позволява на тежките бомбардировачи-дронове да го носят и пускат дълбоко зад фронтовата линия. Той вече е бил използван за атакуване на руски позиции, каза Brave1, добавяйки, че целият процес, от първоначалната концепция до бойното разполагане, е отнел само 10 дни. Без готов робот на пазара, който бомбардировачите-дронове биха могли лесно да носят и пускат, особено на големи разстояния, подразделението Alter Ego би могло само да разработи такъв, каза представител на Brave1 пред Business Insider, предавайки информация от подразделението.

От бойния опит на робота,

Alter Ego сега разбира, че безпилотните летателни апарати (UGV) трябва да балансират мобилността, обхвата и полезния товар, като същевременно поддържат устойчива комуникация с операторите. Brave1 каза, че това е помогнало на подразделението да намери производител, за да могат да внедрят прототипа в серийно производство. Други украински отбранителни компании също виждат стойност в тези системи. Володимир Зиновски, изпълнителен директор на украинската отбранителна фирма TAF Industries, заяви наскоро пред Business Insider в Лондон, че неговата компания е разработила както роботи, така и дронове за тежки бомбардировачи и би могла лесно да ги комбинира за една мисия.

Концепцията за използване на роботизирани системи за взаимно пренасяне в битка не е непременно нова. По-рано тази година, например, Business Insider съобщи, че украински производител на отбранителна техника е казал, че войници са го изненадали, като са пуснали един от неговите роботи от дрон. А корабите-майки стават все по-популярни. Украинските фирми са разработили нови начини за изстрелване на дронове от автономни платформи, като например безпилотни лодки и наземни роботи, значително увеличавайки техния оперативен обхват. Използването на дронове за въздушно десантиране на роботи в битка - тактика, която Brave1 твърди, че е уникална за Украйна и която само няколко единици са в състояние да изпълнят в момента - е най-новата концепция за домашно изработен кораб-майка на Киев. Разработката идва на фона на по-широките усилия на Украйна да замени войниците с роботизирани системи за опасни мисии на фронтовата линия, особено логистични операции и евакуация на ранени.

Украинските отбранителни компании и войници казаха пред Business Insider, че идеи за кораби-майки, като роботи, десантирани по въздух – комбиниращи технологии по творчески и ефективни начини – подчертават посоката, в която се движи войната. Зиновски, изпълнителен директор на TAF Industries, каза, че отбранителните компании преди това са били фокусирани предимно върху производството на дронове. Зинкевич, командирът на NC13, заяви, че се радва да види как множество фирми разработват дронове-бомбардировачи, способни да пренасят наземни безпилотни апарати (UGV), и определи тези усилия като ключов пример за това как индустрията мащабира система, вече доказала своята ефективност на бойното поле.