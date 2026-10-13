Китайски J-16 срещу френски Rafale: Какво показа въздушният сблъсък над Египет?

Китайски пилот на изтребител, участвал в съвместните военни учения "Орли на цивилизацията 2026" (Eagles of Civilisation 2026) с египетските военновъздушни сили, подчерта интереса на Египет към китайските бойни самолети, ракетите „въздух-въздух“ с голям обсег и способностите за водене на радиоелектронна борба, като същевременно коментира представянето на изтребителите Rafale, намиращи се на въоръжение в Египет. Според репортаж на китайската държавна медия CCTV, китайският пилот отбелязва, че египетският личен състав проявява особен интерес към китайските възможности за радиоелектронна борба, като изразява възхищение от прецизността на момента на задействане и ефективността на китайските системи за заглушаване. Радиоелектронната борба се превръща във все по-важен елемент от съвременния въздушен бой, тъй като способността да се заглушават радарите, комуникациите и другите електронни системи на противниковите самолети може да повлияе на изхода от сблъсъка още преди вражеските изтребители да навлязат в зоната на визуална видимост, пише MWM. Съобщава се също, че китайският пилот е оценил високо маневреността на Rafale при близък въздушен бой. Rafale е значително по-малък самолет от J-16, с много по-ограничен обсег на действие, капацитет за носене на въоръжение и далечина на поразяване на целите, както и с много по-слаби радар и системи за радиоелектронна борба, като недостатъците, произтичащи от размерите му, се задълбочават от ограниченията на френската електронна промишленост. Маневреността на изтребителя – макар и далеч от идеалната – вероятно е показателят, по който той най-много се доближава до възможностите на J-16. Важно е да се отбележи, че Rafale не е най-маневреният изтребител на египетско въоръжение, тъй като египетските изтребители МиГ-29М разполагат с много по-мощни двигатели и по-високо съотношение тяга-тегло. Двигателите M88 на Rafale понастоящем са най-слабите сред двигателите за изтребители, произвеждани в световен мащаб, като единствено малките размери на самолета му позволяват да запази прилична маневреност. Ограничените възможности на двигателите обаче означават, че допълнителното гориво или въоръжение оказват много по-силно негативно влияние върху летателните характеристики на Rafale, отколкото при по-големи самолети като средния клас МиГ-29 или тежкия клас J-16.

J-16 ще демонстрира превъзходство

Постигнатите резултати и известните възможности на J-16 породиха очаквания, че по време на ученията в Египет той ще демонстрира огромното си превъзходство над останалите типове изтребители, участващи в маневрите. Опитът от действия срещу Rafale дава представа за водене на въздушен бой с разнороден противник, макар и такъв, който е много по-слабо способен от силите, с които се сблъскват китайските изтребителни части в Източна Азия, където САЩ и съюзниците им разполагат с модерни изтребители F-35 и F-15EX. Rafale не само неизменно и убедително губи в търгове срещу американски и руски изтребители (най-вече F-35 и Su-30), но се представя и много зле в симулирани бойни учения с американски машини, като френските пилоти изтъкват неспособността му да води бой срещу съвременни изтребители от пето поколение. Към момента Китай и САЩ са единствените големи производители на изтребители от пето поколение, като същевременно Китай е световен лидер в разработването на изтребители от шесто поколение, чието въвеждане на въоръжение се очаква около 2030 г.

Първото сериозно бойно изпитание за Rafale е през май 2025 г., когато между един и четири от самолетите на индийските ВВС са неутрализирани при сблъсъци с изтребители J-10C (клас 4+ поколение) на пакистанските ВВС, доставени от Китай. J-10C е разработен паралелно с J-16 като по-лек и по-евтин аналог; той разполага с приблизително наполовина по-малка мощност на двигателя и радар с по-малко от половината от мощността на радара на по-големия самолет. Този сблъсък, както и убедителните успехи на J-10C срещу тясно свързания с Rafale изтребител Eurofighter (двамата имат общ произход) по време на учения в Катар, подхраниха очакванията, че евентуални двубои между J-16 и Rafale биха завършили с категорично предимство за едната страна.