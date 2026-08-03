1,5 млрд. евро за отбрана: Франция превръща стара авиобаза в център за ядрени Rafale

Френските военновъздушни сили започнаха мащабна трансформация на авиобазата Люксьой-Сен-Совьор, за да подготвят съоръжението да се превърне в четвъртата авиобаза на страната, способна да носи ядрени оръжия, и дом на планираните изтребители Rafale F5, оборудвани с хиперзвукова ядрена ракета от следващо поколение ASN4G. Програмата за реконструкция на стойност 1,5 милиарда евро (1,7 милиарда долара) представлява една от най-значимите инвестиции във френската военна авиационна инфраструктура от десетилетия и отразява приоритета на укрепването на ядрените сили на страната. През март 2025 г. френският президент Еманюел Макрон обяви, че базата ще се върне към централна роля във въздушно-ядрената мисия на Франция, пише MWM.

Очаква се до 2035 г. Люксьой да приеме две ескадрили Rafale F5, с което ще се разположат приблизително 40 бойни самолета от четвърто поколение. Реконструкцията ще включва обширни подобрения на пистите, самолетните убежища, инфраструктурата за сигурност, оперативните съоръжения и местата за настаняване. Френските отбранителни власти заявиха, че броят на персонала на базата ще се увеличи значително, достигайки около 2000 военни и цивилни служители, тъй като съоръжението се разширява, за да поддържа допълнителните ескадрили. Подготвителната работа вече е напреднала, като са издадени първоначални договори за започване на трансформацията на инсталацията.

В сравнение с действащия в момента Rafale F4, Rafale F5 е предназначен да осигури значителни подобрения в свързаността,

сензорите, интеграцията на оръжия и възможностите за електронна война. Най-важното е, че ще бъде проектиран да носи ракетата ASN4G, която ще осигури на въздушния компонент на френската ядрена система за възпиране значително подобрена способност за противодействие срещу все по-сложни мрежи за противовъздушна отбрана. Очаква се новата ракета да замени настоящата ракета ASMPA, носена от изтребителите Rafale B, експлоатирани от френските стратегически военновъздушни сили. Компенсирайки все по-остарелите възможности на самия Rafale, включително липсата на стелт възможности, ракетата ще разчита на хиперзвукови скорости, висока маневреност и голям обсег, за да позволи на остарелите изтребители да атакуват цели от безопасни разстояния, като същевременно поддържат висок шанс за проникване през усъвършенствана противовъздушна отбрана.

Освен ядрената си роля, реконструкцията на Luxeuil демонстрира по-широките усилия на Франция да адаптира инфраструктурата на своите военновъздушни сили за конфликт с висока интензивност. Очаква се бъдещите конфликти да поставят по-голям акцент върху оцеляването, разпръснатите операции, укрепените съоръжения и бързото възстановяване на бойната мощ. Чрез инвестиране в модернизирани бази, наред със самолети и оръжейни системи от следващо поколение, Франция се стреми да гарантира, че нейните военновъздушни сили ще останат способни да действат срещу напреднали противници. Инвестициите в съоръжението са направени, тъй като Франция разширява поръчките си за Rafale, като същевременно не показва признаци, че ще може да закупи изтребители след четвърто поколение през следващите две десетилетия.

Франция вероятно ще се превърне в последната ядрена държава в света без стелт изтребител, тъй като се очаква Пакистан, Индия и Северна Корея да закупят изтребители от пето поколение през следващото десетилетие. Rafale вече се счита за все по-остарял в лицето на конкуренцията от висок клас, като например американския F-35 и китайския J-20, проблем, който ще се влоши, тъй като Китай въведе на въоръжение първите си изтребители от шесто поколение в началото на 30-те години на миналия век, последван от Съединените щати с изтребителя F-47. Докато други военновъздушни сили в Европа, включително Германия и Обединеното кралство, направиха компромис с предишното си нежелание да закупят американски изтребители F-35A, нежеланието на Франция да придобие по-модерни и рентабилни американски изтребители, както и неспособността ѝ да разработи собствени изтребители от пето или шесто поколение, все повече ще ограничават бойния потенциал на нейните военновъздушни сили както за ядрени, така и за конвенционални задачи.