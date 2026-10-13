Лукашенко предупреди за най-лошия сценарий за Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че републиката трябва да се подготви за най-лошите сценарии за международно напрежение, съобщава БелТА.

"Трябва да сме подготвени за най-лошия сценарий. И ние сме изчислили и сме наясно с тези сценарии. Но не можем да допуснем нов кръг от агресия. Никой няма нужда от това днес. Във военно време подчертавам това особено, когато са необходими единство и сплотеност на всички въоръжени сили, не само на армията, но и на цялата държава", добави той.

Лукашенко заяви, че Европа спекулира с темата за ядрения потенциал, превръщайки ядреното оръжие в нож с две остриета.

"Започнаха откровено да спекулират с темата за усъвършенстването на ядрения потенциал. Както го наричат сега там – ядрения щит на Европа. Въпреки че, като се имат предвид вече неколкократно обявените агресивни планове на отделни европейски държави и техните лидери, днес е уместно да се говори не за щит. По-скоро това е меч в ръцете на безразсъдни политици. Но те трябва да разберат и да осъзнаят, че този меч е с две остриета. Говоря за ядреното оръжие", заяви той.