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Лукашенко: Народите на Русия, Беларус и Украйна ще бъдат заедно

Рано или късно

25.06.2026 | 15:11 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че наскоро е предал на представители на Владимир Зеленски, че рано или късно народите на Русия, Беларус и Украйна ще бъдат заедно, предава ТАСС.

"Уверен съм и наскоро казах това на представителите на Зеленски, че нашите народи ще бъдат заедно. Рано или късно ще бъдем заедно, разбира се", каза беларуският лидер на среща с председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко, пише още агенцията. 'Ще мине време, ще се съберем и ще подобрим отношенията си. Можете да разчитате на Беларус в това отношение."

Лукашенко подчерта, че "Русия и Беларус са общо Отечество".

"Не е наша вината, че тук са се образували две държави. Но това са много приятелски, братски държави и не мисля, че има сила, която би могла да разруши това единство", отбеляза той.

Матвиенко и Лукашенко се съгласиха, че има много хора, които искат да го разрушат. Според беларуския лидер обаче това е невъзможно.

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"Вашите роднини са погребани в Украйна. Днес вие работите в полза не само на Русия, но и на Беларус, а не срещу самата Украйна. Но как можем да разчупим това? Невъзможно е. Нашите хора живеят там, винаги са живели заедно и са били приятели и ще продължат да бъдат приятели", каза Лукашенко, обръщайки се към Матвиенко.

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