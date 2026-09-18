Лукашенко: Беларус ще се изправи пред украински сценарий, ако се отдели от Русия

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че опитите за прекъсване на връзките на републиката с Русия през 2020 г. биха могли да доведат до криза в страната, сравнима със събитията в Украйна.

"Те се опитаха да ни откъснат от Русия през 2020 г. И ако бяха успели, щяхме да имаме това, което се случва сега в Украйна. Опитаха се да ни контролират. Не се получи", цитира Лукашенко БелТА.

Лукашенко говори и за контактите си с представители на САЩ. Според него американската делегация никога не е изисквала директно Беларус да прекъсне отношенията си с Русия.

Беларуският лидер отбеляза, че Русия и Китай са били незабавно изключени от дискусиите за евентуална промяна във външната политика на републиката. Той добави, че западните страни са заинтересовани от отслабване на единството между Минск и Москва.

Лукашенко се спря и на ситуацията около войната в Украйна.

Той смята, че настоящите събития са свързани не само с конфронтацията в самата Украйна, но и с борбата за достъп до ресурси и влияние в територии източно от Европа.

Той уточни, че в настоящата международна обстановка Беларус трябва да поддържа стабилност, като разчита на своите съюзници. Той посочи гарантирането на суверенитета и независимостта на републиката като една от ключовите задачи.

Лукашенко по-рано заяви, че южната граница на Беларус гори както никога досега. Той каза, че това потвърждава необходимостта от засилване на мерките за гранична сигурност. Русия ще подкрепи републиката в случай на провокации близо до границата ѝ с Украйна.