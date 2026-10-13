Русия срещу коридора TRIPP, разпалва страхове от война между Армения и Азербайджан

След като предпочитаните от Русия кандидати загубиха изборите в Армения по-рано тази година, Русия прилага нова стратегия срещу транскавказкия икономически коридор, разпалвайки страхове от международен конфликт. След като се провалиха в опита си да свалят арменския премиер Никол Пашинян през юни, съюзниците на Русия в Армения насочиха огъня си към "Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет" (TRIPP), разработения от САЩ транзитен коридор, преминаващ през Южна Армения, който е в центъра на миналогодишното мирно споразумение с Азербайджан. През целия септември проруски партии, свързани с Кремъл анализатори и реваншистки националисти в страната работеха по общ сценарий: да клеймят проекта като израелски, да призоват Иран да го спре и да убедят арменската общественост, че коридорът ще им струва суверенитета, пише за TNI Джоузеф Епстийн, директор на Изследователския център "Туран", старши сътрудник в института "Йорктаун", експерт към фондацията N7 и изследовател в Центъра за стратегически изследвания "Бегин-Садат" към университета "Бар-Илан".

Тази кампания е малко вероятно да провали TRIPP тази година. Вместо това тя е насочена към конституционния референдум, който Армения трябва да проведе, преди мирният договор да може да бъде подписан. Вашингтон трябва да действа по-бързо, отколкото той може да узрее. Израелският етикет е най-новата линия на атака. На 18 септември бившият арменски премиер Хосров Арутюнян написа в проруския вестник "Голос Армении", че TRIPP носи "израелска следа" – описвайки коридора като план, замислен в Израел и просто представен като американски, и предполагайки, че разговорите за него са започнали в разгара на конфронтацията между Иран, Израел и Съединените щати. Историкът Армен Айвазян описва правителството на Азербайджан като напълно зависимо от Съединените щати, Обединеното кралство и Израел, намеквайки, че арменското правителство би се насочило в подобна посока, ако TRIPP остане непокътнат.

Анализаторът по сигурността Грачя Арзуманян отиде по-далеч в Telegram, твърдейки, че "световното еврейство" е колективно отговорно за загубата на Нагорни Карабах от Азербайджан от Армения през 2023 г. и обеща да им напомня за това „през следващите две хиляди години“.

Етикетът превръща 42-километрова пътна и железопътна линия във фронт в иранската война, което прави Техеран страна по него и дискредитира проекта пред всеки, враждебно настроен към Израел. Иран е избирателите, които тази кампания най-много иска да мобилизира. Виген Акопян, управляващ партньор на руската информационна агенция EADaily, написа на 22 септември, че САЩ и Израел се опитват да отцепят Иран от всички посоки и че TRIPP ще превърне южната арменска провинция Сюник в бойно поле между Вашингтон и Техеран. Тигран Торосян, бивш председател на парламента, нарече маршрута американска база под друго име, което Иран „не може да позволи“. Айвазян също обяви Сюник за "червена линия" на Иран, а Сергей Мелконян от Института за приложни политически изследвания (APRI) в Армения предположи, че Техеран може да реагира както през март, когато ирански дронове удариха азербайджанския анклав Нахчиван. Всъщност бившият ирански външен министър Али Акбар Велаяти предупреди през август 2025 г., че маршрутът ще се превърне в гробище за "наемниците на Тръмп". И все пак Иран не е отправил реална заплаха към проекта TRIPP. Нейният посланик в Ереван, Халил Ширхолами, разграничи TRIPP от концепцията за азербайджански коридор, на която Иран отдавна се противопоставя, и заяви, че Техеран няма причина да възразява, ако няма чуждестранно присъствие в областта на сигурността или военните сили. Иран също така разполага с малко ресурси, с които да действа срещу Армения; той е под военноморска блокада на САЩ, износът му на петрол е почти спрял, а авиокомпаниите му са забранени от Азербайджан съгласно новите американски авиационни санкции от края на септември. Реваншистите в Ереван се опитват да очертаят червени линии, с които самият Техеран изглежда не е ангажиран.

Как Русия разпалва анти-TRIPP активизма

Вътрешното послание е загуба на суверенитет. Гохар Мелоян от партията "Силна Армения" на Самвел Карапетян твърди, че 74% от приходите от маршрута ще отиват за Америка. Реалността е по-сложна; рамката, обявена от Вашингтон и Ереван през януари, дава на Съединените щати 74% дял в съвместна компания за развитие за първоначалните 49 години, но маршрутът се изпълнява съгласно арменското законодателство. Тази тънкост е изгубена в коментарите около маршрута. Рубен Мелконян, декан по ориенталистика в Ереванския държавен университет, нарече TRIPP път, който Армения ще приеме, но никога няма да контролира. Левон Зурабян от Арменския национален конгрес, партията на бившия президент Левон Тер-Петросян и някога най-прагматичният глас по отношение на Азербайджан в арменската политика, предупреди, че това ще провокира посредническа война. Невъзможно е да не се забележи връзката на Русия с наратива, противопоставящ се на TRIPP. Тези гласове редовно се появяват в медии, собственост на Русия или близки до нея – като EADaily, Sputnik Armenia, 168.am и "Голос Армении" – и се вписват в рамките на държавна кампания. Преди изборите през юни независими анализатори твърдяха, че в периода преди вота в Армения подкрепяната от Русия пропагандна мрежа "Матрьошка" е публикувала 343 фалшиви видеоклипа до началото на май. През предходната година пропагандната операция „Storm-1516“ се е насочила към Армения повече, отколкото към която и да е друга държава в света. Москва е използвала и груби методи за принуда, заплашвайки да анулира споразумението, по силата на което доставя газ за Армения; освен това през декември предстои среща на страните от Евразийския икономически съюз, на която ще се обсъжда евентуално спиране на членството на Армения. Във Вашингтон се отвори втори фронт, където усилията на арменското лоби за налагане на санкции срещу Азербайджан заради нарушения на човешките права могат да провалят мирния процес. На 14 и 15 септември Арменският национален комитет на Америка проведе над 150 срещи в Капитолия, като призова законодателите да приложат Раздел 907 от Закона за подкрепа на свободата (Freedom Support Act) и да подпишат писмо срещу решението на администрацията да удължи срока на дерогацията (изключението) по този закон. Няма основания да се смята, че тези действия са съгласувани с Москва. Въпреки това, спирането на помощта за Азербайджан и възстановяването на санкция от 1992 г. биха лишили Запада от лоста за влияние, довел Баку до масата за преговори, и биха застрашили постигането на трайно мирно споразумение.

Русия губи битката за TRIPP, но ще има още възможности

Засега тази кампания се проваля. Партията на Пашинян "Граждански договор" спечели 49,8% от гласовете през юни – малко под абсолютното мнозинство, но далеч надхвърляйки резултата от 23,3% на "Силна Армения", и то въпреки една от най-мащабните регистрирани операции за руско влияние. Русия е ангажирана с войната в Украйна, а Иран е подложен на блокада. На 23 септември представители на над 40 компании пристигнаха в Ню Йорк, за да се запознаят с проекта TRIPP, придружени от специалния пратеник Стив Уиткоф, сенатор Стив Дейнс (републиканец от Монтана) и представители на Армения, Азербайджан, Грузия и петте централноазиатски държави от групата C5. Администрацията е вложила 201 милиона долара в Транскаспийския фонд за предприемачество. Пашинян устоя на всички изпитания досега и вероятно ще се задържи на власт и занапред. Неговите избиратели са по-уязвимата страна. Три десетилетия конфликт са изчерпали напълно доверието между двете общества, а едно твърдение, повтаряно упорито в този вакуум в продължение на осемнайсет месеца, би могло да промени общественото мнение и да наложи промяна в политиката.

Опасността за TRIPP се крие в бъдещия времеви хоризонт. Азербайджан няма да подпише мирния договор, докато Армения не премахне от конституцията си териториалните претенции към Нагорни Карабах. Арменските избиратели ще трябва да одобрят тази промяна на референдум, очакван през 2027 г. Междувременно, проучването за осъществимост на маршрута се очаква едва в края на тази или началото на следващата година, а съвместната компания за развитие все още не е официално учредена. Всяко твърдение, което циркулира в момента – от теорията за израелски заговор и "червената линия" на Иран до въпроса за чуждестранната база в Сюник – служи като аргумент за гласуване „против“. Тези аргументи ще натежат още повече, ако дотогава Русия и Иран са възвърнали част от силата си. Вашингтон може да направи много, за да преодолее тази празнина. Администрацията трябва официално да стартира компанията за развитие и да обяви ръководството ѝ, както и да започне видима дейност и наемане на персонал в Сюник още преди референдума, така че избирателите да преценяват проекта според работните места, а не според слуховете. Днес Русия и Иран са по-слаби, отколкото са били през последните десетилетия, но и двете страни ще се възстановят. Съединените щати трябва да се надяват, че пътят ще бъде в процес на изграждане – а постоянният мирен договор – подписан, преди те да предприемат действия.