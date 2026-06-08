Зеленски: Украйна е готова да разшири сътрудничеството си с Армения

Днес премиерът Никол Пашинян обяви победата си на парламентарните избори в Армения, като неговата партия "Граждански договор“ спечели близо 50% от гласовете.

Гласуването дойде в повратен момент в арменската политика, тъй като правителството на Пашинян все повече отдалечава Ереван от Русия, своя традиционен съюзник и търси по-тесни връзки със Запада.

Проруската партия "Силна Армения“, водена от руско-арменския милиардер и опозиционна фигура Самвел Карапетян, завърши втора с около 23% от гласовете.

Президентът Володимир Зеленски поздрави Пашинян за резултата, заявявайки, че Украйна е готова да задълбочи сътрудничеството и призовава ЕС да предостави по-силна подкрепа на Армения.

I congratulate Armenia on holding democratic and free elections, and @NikolPashinyan on his victory. This is also a victory for Armenia’s sovereignty, your independence, and your right to live the way you choose. We wish you success. Ukraine is ready to expand our cooperation,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026

"Украйна е готова да разшири сътрудничеството си и сега е точно моментът Европейският съюз да предостави реална подкрепа на Армения и да направи всичко необходимо, за да гарантира, че хората чувстват, че животът им е по-добър благодарение на отношенията им с Европа“, написа той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства резултата. "Армения може да разчита на нас“, каза тя.

Обтегнати отношения с Русия

Въпреки че Русия има дългогодишно военно и икономическо партньорство с Армения, обтегнатите отношения се влошиха още повече, след като Москва не успя да защити Армения от Азербайджан по време на кризата в Нагорни Карабах през 2024 г.

Разочарована, Армения "замрази“ участието си в ръководената от Москва Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС), въпреки че технически остава член на алианса.

През април 2025 г. арменският президент Вахагън Хачатурян подписа закон за официално започване на процеса на присъединяване на Армения към Европейския съюз.

В победната си реч Пашинян заяви, че победата е "историческа победа“, обещавайки да се справи с олигарсите в страната.

Парламентарните избори в Армения на 7 юни отбелязаха най-високата избирателна активност в страната от 2018 г. насам, тъй като гражданите гласуваха, за да определят състава на Народното събрание.

Армения, ЕС и "украинският сценарий"

Първата среща на върха Армения-ЕС се проведе в Ереван на 4-5 май. Един от гостите беше президентът Володимир Зеленски, което отбеляза първото му официално посещение в страната и предизвика възмущение в Москва, припомня Kyiv independent.

Пашинян допълнително пренебрегна Русия, като отказа поканата на Кремъл да присъства на честванията на Деня на победата на 9 май в Москва.

На фона на западния наклон на Пашинян, руският президент Владимир Путин заплаши с "украински сценарий“ за Армения, ако тя продължи да изгражда връзки с ЕС. Кремъл вече изтегли посланика си от Ереван и заплаши да анулира споразумение от 2013 г., гарантиращо безмитен износ на природен газ и петролни продукти за Армения.

Русия също е обвинена в намеса в арменските избори, като Ройтерс съобщи, че Москва планира да върне с автобус хиляди руски арменци в страната, за да гласуват.

Дезинформационни наративи, насочени към Пашинян, се разпространяват и чрез социалните медии и различни уебсайтове за фалшиви новини. Кампаниите обвиняват премиера в престъпност, корупция и дори в притежаване на нелечима болест.