В неделя Доналд Тръмп и Владимир Путин сякаш подновиха своя зловещ танцов дует, след като американският президент се похвали, че е постигнал съгласие както от страна на Русия, така и от страна на Украйна, за енергийно примирие. Според Тръмп руснаците щели да спрат да бомбардират украинските електроцентрали, а украинците – да атакуват руските петролни рафинерии.

В същата медийна изява Тръмп добави, че е "време Украйна да си избере нов президент“. Володимир Зеленски незабавно заяви, че за пръв път чува за подобно споразумение за прекратяване на огъня. Той също така посочи, че би свикал нови избори, ако Путин гарантира примирие с продължителност 60 дни. Руската страна реагира по-бавно на думите на Тръмп, а подробностите около самото "споразумение“ не бяха оповестени. Все пак Кремъл не можеше да избегне коментар и говорителят на Путин Дмитрий Песков уточни, че Русия никога не би се съгласила на временно примирие, а единствено на траен мир.

Гръмките изказвания са празни приказки

Гръмките изказвания на Тръмп се оказаха просто празни приказки. Той трябва да демонстрира или поне да заяви успех в понижаването на цените на горивата в САЩ, за да имат републиканците по-големи шансове на предстоящите междинни избори. Фермерите и транспортните фирми са докарани до ръба на оцеляването заради скока в цената на дизеловото гориво, а Тръмп понася вината за започването на война срещу Иран, довела до спад в световните доставки. Популярността му в САЩ никога не е била по-ниска и той за пореден път търси утеха в танца с избрания от него партньор в Москва, пише в анализа си The Telegraph.

Позицията на Путин също е слаба. Преди парламентарните избори през септември администрацията му обеща, че няма да има нови увеличения на данъците, и избирателите съответно подкрепиха кандидатите му. Веднага след като партията "Единна Русия“ спечели вота, Министерството на финансите обяви необходимостта от фискално затягане. Този път дори едрият руски бизнес отказа да приеме новите искания на правителството на Путин, а писмото с възраженията му изтече в пресата и беше публикувано.

Представителите на бизнеса възразиха най-вече срещу данъка върху свръхпечалбите, насочен неочаквано към миннодобивния сектор. Но и обикновените хора изразиха недоволство от увеличението на ДДС, въведено в края на 2025 г. Макар "Единна Русия“ отново да е триумфирала на изборите, едва ли руснаците ще приветстват финансовите последици от подкрепата за президента и неговата партия, която води "специална военна операция“, довела до поскъпване на живота.

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Проучванията на общественото мнение, доколкото такива изобщо могат да бъдат проведени коректно в условията на полицейска държава, показват силно нарастващо желание за прекратяване на бойните действия. В социалните мрежи се говори, че на Путин скоро ще му се наложи да обяви нова кампания за масова мобилизация. През септември 2022 г., когато той предприе подобна мярка, избухнаха улични протести, поради което впоследствие той заложи на увеличаване на възнагражденията за доброволците.

Въпреки това броят на загиналите остава трайно висок - около 30 хиляди души месечно. Армията се нуждае от повече жива сила на фронта, отколкото могат да осигурят само финансовите стимули, и Путин е изправен пред труден избор.

Потиснатите руски медии и телевизионни канали повтарят твърдението му, че войната върви успешно. Тази версия обаче губи тежест, когато над петролните рафинерии се издига дим, а складове за стоки биват атакувани от украински дронове. Руските шофьори, дори и да не четат вестници или да не гледат телевизия, са наясно, че недостигът на гориво по бензиностанциите е пряко свързан с война, която е трябвало да приключи за броени дни, а вече навлиза в петата си година.

Във всеки случай е съмнително, че световните цени на петрола, било то за суров петрол, дизел или други продукти, ще се сринат с края на онази друга война, която понастоящем бушува в Близкия изток. Междувременно руски ракети продължават да поразяват украински градове, а Украйна е изправена пред поредната студена зима. Невъзможно е да се каже колко дълго руското общество, включително едрият бизнес, ще търпи пагубното управление на Путин, вредящо на интересите на страната, но неговата звезда, подобно на тази на Тръмп, вече не изгрява, а залязва.

Путин не е коментирал сделката, която Тръмп твърди, че е постигнал. За разлика от американеца, руснакът разбира ползата от мълчанието. Но въздържането му от реторика не успява да прикрие дълбочината на опасенията му.