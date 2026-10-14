Защо сделката на Тръмп с Путин за руски дизел разтревожи Европа?

Европейските и британските официални лица бяха шокирани от неочакваното изявление на президента Тръмп, че е сключил сделка с президента Владимир В. Путин за закупуване на руско дизелово гориво. Те обаче се оказаха в затруднено положение относно това как да реагират. Споразумението, което украинският президент Володимир Зеленски нарече „подарък“ за президента Путин, пряко подкопава дългогодишните усилия на десетки държави – включително САЩ – да лишат Русия от средствата, финансиращи агресивната война на Путин в Украйна, пише NYT.

Експерти в енергийния сектор посочват, че ако сделката за дизелово гориво се осъществи, тя може да влее около 4 милиарда долара американски средства в руската икономика.

Изявлението на Тръмп от следобеда в петък относно „изключително успешния му разговор“ с Путин предизвика още по-голям шок в Европа, тъй като дойде след поредица от брутални руски удари в Украйна, при които в сряда загинаха 22 души (включително три бебета) в жилищен блок, а в четвъртък – най-малко 30 души в автобус. През последните три дни европейските лидери бяха изправени пред позната дилема: как да подкрепят Украйна в момент на сериозна дипломатическа опасност, без да си навлекат гнева на Тръмп? Докато трескаво търсеха подходяща реакция, те се въздържаха от пряка критика към американския президент и се обединиха около единно дипломатическо послание: ние не променяме собствения си подход към Русия и оставаме солидарни с Украйна.

В събота Великобритания обяви, че министър-председателят Анди Бърнам е разговарял със Зеленски, като е започнал разговора с думите, че „последните 24 часа са били трудни за Украйна“ – косвена препратка към намесата на Тръмп – и е "потвърдил пълната си солидарност". В изявлението се добавя, че Бърнам ще се срещне със Зеленски в близките дни.

Говорител на германския канцлер Фридрих Мерц заяви пред журналисти, че правителството "продължава да подкрепя решенията за санкции срещу Русия и работи съвместно с европейските си партньори по въвеждането на допълнителни санкции". Кая Калас, върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи, започна изказването си пред репортери в понеделник с помирителен жест към Съединените щати, преди да заяви, че блокът "продължава по своя път" на опити да попречи на Русия да трупа приходи, като блокира продажбата на петрол и газ на световния пазар.

Европейският съюз продължава да купува руски енергийни ресурси,

въпреки че блокът работи за намаляване на зависимостта си от тях и вече я е съкратил значително.

Откакто започна втория си мандат, Тръмп многократно е изразявал подкрепа за позициите на Русия пред тези на Украйна. Преди преизбирането си президентът обеща да сложи край на войната за 24 часа и на няколко пъти обвини Зеленски за продължаващите военни действия.

"Предлагам им да си намерят нов лидер, който може да сключи сделка, защото той можеше да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави", каза Тръмп в събота.

В неделя президентът обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за "енергийно примирие", въпреки че нито една от страните не потвърди съществуването на такова споразумение. В понеделник няколко европейски лидери приветстваха подобно примирие, но отбелязаха, че след обявяването му Русия е нанесла удари по украински енергийни съоръжения. За европейските представители този пореден пример за водената от президента самостоятелна дипломация с Путин подкопава усилията им да запазят единството в противопоставянето на руската инвазия в Украйна от 2022 г. Близо тридесет и шест държави, сред които Великобритания, Франция и Германия, сформираха миналата година т.нар. "коалиция на желаещите", за да демонстрират решимостта си да подкрепят Украйна. Никоя от тези страни не желае да влиза в пряк военен сблъсък с Русия. Вместо това те се съсредоточиха върху това да помогнат на Украйна да се сдобие с оръжия за самозащита. В понеделник полският министър-председател Доналд Туск призова Съединените щати и други европейски държави да засилят санкциите, а не да се отказват от тях.