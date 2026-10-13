Белият дом официално поиска оставката на Кимбърли Гилфойл

От посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, някога водещ представител на предизборната кампания на Тръмп, е поискана оставка на фона на разследване за неправомерно поведение, заяви прессекретарят на Белия дом Кейти Закария.

"Поискахме от посланик Гилфойл да подаде оставка. Тя беше изключително ценен член на екипа и ѝ пожелаваме всичко най-добро“, каза Закария на първия си брифинг за пресата в Белия дом, цитирана от NBC News.

57-годишната Гилфойл, бивша годеница на Доналд Тръмп-младши, е обект на разследване от страна на Службата на генералния инспектор към Държавния департамент, потвърдиха миналата седмица пред NBC News двама души, запознати с решението.

Разследването започна, след като The Wall Street Journal съобщи за твърдения за неправомерно поведение по време на мандата ѝ като посланик, включително обвинения, че се е хвалила с връзките си с гръцки магнати, които според думите ѝ са финансирали луксозни пътувания за нея. Статията се позовава на хора, чули разговора, както и на аудиозапис. NBC News не е потвърдила независимо тези твърдения.

Този месец дарител на Тръмп на име Ерик Дитърс отправи обвинения, че тя е поискала от него да плати неизчистената ѝ сметка към American Express в размер на 100 000 долара в дните преди изслушването за утвърждаването ѝ от Сената през 2025 г., като в замяна е предложила достъп до високопоставени служители на администрацията.

"Тя отчаяно се нуждаеше от тези 100 000 долара. Ставаше въпрос за услуга срещу услуга. Каза ми, че мога да я помо;я за каквото и да било в средите на Тръмп“, заяви Дитърс в интервю за NBC News.

Текстово съобщение, предоставено от Дитърс, изглежда показва как Гилфойл го инструктира да преведе парите директно на American Express, тъй като по този начин "няма да фигурират никъде“. Той заяви, че не ѝ е платил сумата.

В изявление от понеделник адвокатите на Гилфойл посочиха, че Дитърс ѝ дължи парите за участия с лекции и публични изяви – твърдение, което той отрича.

Адвокатите Дейвид Шварц и Джеси Бинал също така отхвърлиха обвиненията за каквито и да било нередности, свързани с пътуванията ѝ, като заявиха, че тя „е потърсила, получила и спазила указанията на Държавния департамент, както и разпоредбите на ведомството относно пътуванията“.