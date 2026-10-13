Кимбърли Гилфойл се защити и отрече обвиненията срещу себе си

Американският посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл беше принудена да подаде оставка след обвинения в неправомерно и вероятно незаконно поведение, се защити отрече да е извършила нарушения и заяви, че се гордее, че е представлявала в Атина “най-великата държава в историята на света“.

Гилфойл, която заемаше поста малко по-малко от година, написа в публикация в социалната мрежа X, че да бъде посланик е било “честта на живота ѝ“, съобщава “Катимерини“.

“Благодарността и уважението ми към президента Тръмп и държавния секретар [Марко] Рубио остават непоколебими. Гордея се с постигнатото от нас заедно и винаги ще бъда лоялен поддръжник на президента Тръмп и мисията му да направи Америка отново велика“, заяви Гилфойл.

Бившата водеща на телевизия Fox news и бивш прокурор в Калифорния настоя, че не е извършила нищо нередно, малко след като Белият дом съобщи, че е поискал оставката ѝ.

Оттеглянето ѝ, само дни след посещението на Рубио в Атина, последва поредица от публикации във вестник WSJ през последните седмици. Според тях Гилфойл е заплашила представител на гръцкото правителство, приела е неправомерни подаръци и услуги и е предложила да използва влиянието си в администрацията в замяна на плащането на голяма сума по кредитната ѝ карта.

“Тези обвинения са неверни и възнамерявам решително да защитя името, репутацията и почтеността си. Посветила съм професионалния си живот на борбата за справедливост, отстояването на правото и защитата на ценностите, които правят Америка изключителна. Няма да позволя неверни обвинения да определят десетилетията ми обществена служба“, каза още Гилфойл.

Тя защити и работата си като посланик в Атина, като настоя, че е “работила неуморно за напредъка на политиката на президента Тръмп “Америка на първо място“, укрепването на стратегическия съюз с Гърция и постигането на значими успехи за американския народ“.

“По време на мандата ми помогнахме за сключването на исторически споразумения за разширяване на американския износ на втечнен природен газ за Европа, придвижихме напред проекта „Вертикален коридор“ за намаляване на зависимостта на Европа от руската енергия, укрепихме партньорството си в областта на отбраната и сигурността с ключов съюзник в НАТО и разширихме възможностите за американския бизнес и инвестиции в целия регион“, написа Гилфойл в социалните мрежи.