Папа Лъв XIV претърпя успешна операция

Папа Лъв XIV претърпя операция по-рано през деня за отстраняване на възел в белия дроб, като от Ватикана съобщиха, че интервенцията е преминала "успешно, по график и според плана“.
71-годишният глава на римокатолическата църква се върна в стаята си след операцията в римската болница "Джемели“. Информацията е оповестена от говорителя на Ватикана, който обеща да предостави допълнителни подробности по-късно.
По-рано през днешния ден папа Лъв XIV влезе в болница "Джемели“ през главния вход и помаха на десетките доброжелатели, събрали се да го поздравят. От Ватикана съобщиха, че операцията ще бъде извършена от екип под ръководството на главния гръден хирург на болницата д-р Стефано Маргаритора.
Американският папа прояви рядка за подобни случаи прозрачност по отношение на първия публично оповестен сериозен здравословен проблем от началото на неговия 17-месечен понтификат. Той разкри, че е открит малък, локализиран възел, по време на неделната си обедна молитва и обяви, че ще се подложи на процедура за отстраняването му.
Според онколози, дори възелът да се окаже злокачествен, прогнозата за папата е "отлична“, тъй като той ще бъде отстранен в ранен стадий.
Операцията, която обикновено се извършва под обща анестезия, ще наложи едноседмичен престой в болница, а в понеделник Ватикана отмени всички аудиенции до 20 октомври.
"Това са състояния, които се поддават много добре на лечение, стига думите, които той е използвал, да отразяват клиничната картина“, коментира д-р Лоренцо Спаджари, ръководител на отделението по гръдна хирургия в Европейския институт по онкология (EIO) в Милано. Лекарят не участва в лечението на папата, но познава екипа в болница "Джемели“.
Решението обаче очевидно е изненадващо - макар в "Джемели“ да има специален папски апартамент, ползван от предишни папи, включващ и собствен параклис на десетия етаж, папата всъщност ще бъде настанен в съседна стая, тъй като в момента апартаментът се ремонтира, съобщиха от пресслужбата на Ватикана.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.