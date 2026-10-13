Туск: Носим отговорност за охраната на източната граница на ЕС

Премиерът Доналд Туск каза, че Полша, Литва, Латвия, Естония и Финландия носят отговорност за охраната на източната граница на Европейския съюз (ЕС). Изказването на полския премиер дойде след среща с литовския си колега Миндаугас Синкевичус.

Разговорите на премиерите бяха съсредоточени върху регионалната сигурност и предстоящото през първата половина на следващата година литовско ротационно председателство на Литва на Съвета на ЕС, наред с други въпроси.

След срещата Туск каза, че Полша и Литва са напълно единни по ключови геополитически въпроси, включително поддържането на единството в рамките на ЕС и НАТО и реакцията спрямо руската агресия. По тези теми "няма дори и най-малък повод за недоразумения или различия в мненията" между двете страни, добави той.

Полският премиер добави, че това пълно сходство във възгледите е от решаващо значение за укрепването на сигурността на източния фланг на Европа. "Литва, подобно на Латвия, Естония, Финландия и Полша, споделя отговорността за гарантирането на сигурността на източната граница", подчерта Туск.

Полският министър-председател благодари на литовското правителство за "много последователната позиция" по отношение на руската агресия срещу Украйна и потвърди, че двете страни ще продължат да подкрепят Украйна в отбраната ѝ срещу Русия. Полша и Литва ще излязат с "единна и много ясна" позиция за санкциите срещу Русия на предстоящата в четвъртък и петък в Брюксел среща на върха на ЕС.

Литовският премиер от своя страна заяви, че защитата на източния фланг на НАТО трябва да продължи да бъде укрепвана, тъй като Русия остава основната заплаха за европейската сигурност. Литва и Полша са свързани не само от общата си граница и интереси, но преди всичко от стратегическо партньорство, което "днес е по-важно от всякога", подчерта Синкевичус.