Туск: Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу страни от НАТО

Полският премиер Доналд Туск предупреди, че според оценки на разузнаването руските планове във войната срещу Украйна включват "хибридни" удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Киев, включително Полша, предаде БГНЕС.

Туск направи изявлението пред полския парламент на фона на засиленото напрежение между Москва и европейските държави, подкрепящи Украйна.

"Руският план, според оценки на разузнаването, включва хибридни удари с използване на дронове и ракети срещу страни, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви премиерът.

Според него съществува реален риск безпилотни летателни апарати да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг на НАТО и да причинят разрушения.

Туск прогнозира, че при подобен сценарий официалната позиция на Москва би била, че става въпрос за инцидент.

Според полския премиер целта на подобни действия би била да се тества единството на Северноатлантическия алианс и да се създадат съмнения около практическото прилагане на член 5 от Вашингтонския договор.

"Целта е да се отслаби цялостната сплотеност на НАТО и да се убедят страните от НАТО, че член 5 е по-скоро теоретичен, отколкото практически", заяви Туск.

Член 5 предвижда, че въоръжено нападение срещу една или повече държави от НАТО се разглежда като нападение срещу всички съюзници.

Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз и се намира на източния фланг на Алианса, многократно е обвинявала Русия в саботаж след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Страната се превърна и в един от основните логистични центрове за транспортиране на западна военна и хуманитарна помощ към Украйна.

Туск ще посети Украйна утре, където предстои да се срещне и със словашкия премиер Роберт Фицо.