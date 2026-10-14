ВМРО-ДПМНЕ пита: Радев ли ви изнудва да фалшифицирате мед. доклада на Ива Михайлова?

Днес ВМРО-ДПМНЕ поиска от компетентните институции да започнат разследване относно медицинския доклад за здравословното състояние на Ива Михайлова и изрази съмнения, че изготвянето му може да е било повлияно от политически натиск.

Говорителят на партията Валентин Манасиевски посочи на пресконференция, че докладът е изготвен от невролога Иван Барбов, назначен за директор на Клиниката по неврология през 2017 г.

ВМРО-ДПМНЕ поиска отговори от бившия министър-председател Зоран Заев и лидера на СДСМ Венко Филипче дали са оказали влияние върху изготвянето на медицинския документ.

"Очакваме отговори от Филипче и Заев: вярно ли е, че са подтикнали своя приятел с криминално минало - лекаря Барбов - да постави такава диагноза на Ива Михайлова, в която той посочва, че подобен метод на лечение не съществува в Македония, а съществува в България, тъй като са пряко изнудвани от Румен Радев? Защо Филипче и Заев си играят с доверието на обществеността?", попита Манасиевски.

Партията призова институциите да предприемат действия въз основа на получената информация и да установят дали е имало външно влияние или принуда при изготвянето на доклада.