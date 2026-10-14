Един от по-големите братя на папа Лъв XIV също се лекува от рак

Съпругата на един от по-големите братя на папа Лъв Четиринадесети съобщи пред американската телевизия Си Би Ес, че и той се лекува от рак, предаде ДПА.

Новината дойде след съобщението, че самият понтифик е диагностициран с рак на белия дроб и вчера претърпя операция в болница в Рим на малко образувание в белия дроб.

Луис Превост, който живее във Флорида, се лекува в клиника от множествен миелом, съобщи вчера съпругата му Дебора Превост. Множественият миелом е вид рак на кръвта, който засяга костния мозък и производството на кръвни клетки.

Според съпругата му Луис, който е на 74 години, е бил диагностициран с рак за първи път през 2017 г. През 2019 г. той се е подложил на лечение със стволови клетки, след което заболяването е останало под контрол за продължителен период.

Тя не предостави повече подробности за настоящото състояние на съпруга си.

Двамата братя са разговаряли миналата седмица, съобщи тя. „Той се обади, за да ни каже какво предстои“, разказа Дебора Превост пред Си Би Ес.

Тя добави, че не знае как се чувства папата, чието рождено име е Робърт Франсис Превост, след операцията. „Продължаваме да се молим за двамата и да запазваме надеждата“, каза тя.

(БТА)