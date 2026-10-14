Котаракът Лари, господарят на “Даунинг стрийт”, е претърпял спешна операция

Символът на “Даунинг стрийт” 19-годишният котарак Лари се завърна към задълженията си след като претърпя спешна операция.

Тази седмица Лари се появи пред сграда №10 с голям белег и оголен от бръснене участък козина, продължавайки да пази "Даунинг стрийт“ от гризачи вече 16-та година.

След операцията за отстраняване на киста, при завръщането си Лари имаше сблъсък с куче водач, но за щастие не се стигна до наранявания.

В социалната мрежа X пародиен профил, кръстен на котарака, публикува следното след случката: "Казах на кучето: ако смяташ, че белегът ми изглежда зле, трябваше да видиш другия участник в схватката...“

Привлечен от приюта за кучета и котки "Батърси“ (Battersea Dogs and Cats Home) през 2011 г., Лари вече е "посрещнал“ седем министър-председатели и е прогонил кучето на Анди Бърнам - Аксел.

Бърнам реши да не взема Аксел със себе си, когато стана министър-председател, опасявайки се, че двамата няма да се разберат.

Съобщава се, че министър-председателят обмисля да осинови котка за офиса „Даунинг стрийт – Север“ (No10 North), който откри в Манчестър.

Историята на Лари

Лондонският главен ловец на мишки има зад гърба си дълга история, тъй като длъжността е създадена още през 20-те години на миналия век.

Лари е напът да постави рекорд по продължителност на престоя си на поста, като единствено Питър III, живял на "Даунинг Стрийт“ от 1947 до 1964 година, е надминал 15-годишния стаж на този раиран котарак.

Той обаче не се радва на всеобщо одобрение сред колегите си в правителството - министърът на културата Иън Мъри дори нарече Лари "малко копеле“.

По време на вечеря в Глазгоу г-н Мъри заяви, че Лари е "най-неприятното животно, което някога ще срещнете в живота си“.

Акшата Мурти, съпруга на бившия министър-председател и финансов министър Риши Сунак, веднъж сподели пред Sky News, че Лари е имал "остри сблъсъци“ с лабрадора на семейството им Нова, докато са живели на "Даунинг Стрийт“, като котаракът неизменно е излизал победител.

Бившият премиер сър Киър Стармър разказа през февруари миналата година, че в началото е трябвало да държи сибирското коте на семейството си, Принс, далеч от Лари, опасявайки се, че ветеранът от "Даунинг Стрийт“ може да не го хареса.

Когато семейство Стармър се нанася там през 2024 г., те вече имат две котки: Принс и Джоджо.

Твърди се също, че Лари "не си пада много по мъжете“ – мнение, изказано от първия премиер, с когото е работил, лорд Камерън. Той е бил изненадан колко добре котаракът се е сработил с тогавашния президент на САЩ Барак Обама – един от многото чуждестранни гости, посрещнати от Лари на "Даунинг Стрийт“.

Лари понякога фигурира в официалните записи от подобни посещения. Нещо повече той може да бъде забелязан да наднича от перваза на прозореца на снимка, на която са заснети баронеса Мей и президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на нейния премиерски мандат.

Лари често е носил моменти на разведряване сред бурните политически новини през последните 15 години, докато си почива на прага на номер 10, напълно необезпокояван от важните съобщения, които предстои да бъдат направени от британските политически лидери.