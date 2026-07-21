Куче влиза на Даунинг Стрийт 10, котаракът Лари ще бере ядове

Котаракът Лари посрещна седмия си министър-председател, Анди Бърнам, на Даунинг стрийт 10. Пристигането на депутата от Мейкърфийлд следва официалното му приемане на поканата на крал Чарлз да сформира правителство.

На 19 години, уважаемият главен мишелов в кабинета се превърна в любима фигура в британския обществен живот.

По време на 15-годишния си мандат той често се е появявал пред резиденцията на министър-председателя в центъра на Лондон, осигурявайки леко облекчение по време на бурни политически моменти за различните премиери, на които е служил.

Лари е осиновен от приюта за кучета и котки в Батерси през февруари 2011 г., първоначално замислен като домашен любимец за децата на тогавашния министър-председател Дейвид Камерън и съпругата му Саманта. Като главен ловец на мишки, той е натоварен със задачата да контролира популацията на гризачите в сградата в сърцето на британското правителство, въпреки че успехът му е оспорван.

Различни котки са заемали поста от 20-те години на миналия век, а има дори по-ранни исторически записи за котки в правителствени резиденции, датиращи от ерата на Хенри VIII. Смята се, че Лари, който сега е на повече от 90 години в относително човешки години, е направил първото си убийство на работа на четиригодишна възраст през април 2011 г.

Любимец сред множеството журналисти пред резиденцията, той беше видян да се нахвърля върху гълъб, докато медиите чакаха актуализация за преговорите с ЕС след Брекзит. Имало е напрегнати отношения и с други опитомени животни.

Лари е известен с това, че се е биел с покойния Палмерстън - котка, докарана, за да контролира популацията на мишките в сградите на Министерството на външните работи в съседство с Даунинг стрийт. Котката Фрея на бившия канцлер Джордж Осбърн също не е била любимка на Лари, когато е живяла на Даунинг стрийт, въпреки че се твърди, че двамата до голяма степен са съжителствали мирно.

Акшата Мурти, съпругата на бившия премиер и канцлер Риши Сунак, веднъж каза пред Sky News, че Лари е имал "разгорещени спорове" с кученцето лабрадор Нова на семейството, докато са живели на Даунинг стрийт. Котката обаче винаги е "излизала на върха".

Премиерът сър Киър Стармър заяви през февруари миналата година, че първоначално е трябвало да държи сибирското котенце на семейството си, Принс, далеч от Лари, в случай че ветеранът от Даунинг стрийт "не го хареса".

Семейство Стармър имаха две котки, когато той встъпва в длъжност през 2024 г. - Принс и Джоджо.

Съобщава се също, че Лари "не е много запален по мъжете", според лорд Камерън, който е бил изненадан колко добре домашният любимец се е сработил с тогавашния президент на САЩ Барак Обама, един от многото международни гости, които Лари е приветствал на Даунинг стрийт.

Сега пред Лари има ново предизвикателство - неговото име е Аксел

Анди Бърнам има осиновено куче, на име Аксел. Сега основният въпрос, който си задават репортерите е, дали двете животни ще се разберат помежду си. Твърди се, че новият министър-председател ще държи домашните любимци далеч един от друг, като разделя времето си между Манчестър и Лондон.

Организацията "Защита на котките" обаче твърди, че Аксел и Лари могат да сформират ефективна коалиция за домашни любимци на Даунинг стрийт 10, ако запознанството се проведе правилно. Те предложиха съвети на новия премиер.

Когато Анди пристигне, той трябва:

Да създаде отделни зони за Аксел и Лари, за да могат да останат разделени първоначално. Използвайки две отделни чисти кърпи, разтрийте Аксел около подмишниците, а Лари около бузите и поставете кърпите в зоната на другия, за да може всеки домашен любимец да свикне с миризмата на другия. Това трябва да се повтаря ежедневно в продължение на няколко седмици.

Ако това мине добре, позволете на Аксел и Лари да се виждат през стъклена или прозрачна преграда, в продължение на пет минути. Повторете това в продължение на няколко дни, като увеличавате срещите с по минута всеки път.

Ако и двамата домашни любимци изглеждат спокойни, премахнете преградата и им позволете да се срещнат. Поставете Аксел на каишка като предпазна мярка и се уверете, че Лари може лесно да напусне стаята, ако реши да прекрати преговорите. Не забравяйте да възнаградите Аксел и Лари с подходящо лакомство, за да свържат преживяването с нещо положително.

Бърнам може да се изкуши да вземе Аксел със себе си на редовни пътувания между Манчестър и Лондон, но не се препоръчва транспортирането на домашни любимци на дълги разстояния, освен ако няма основателна причина за благосъстоянието им, като например посещение при ветеринар или това е необходима част от осигуряването на любящ дом за нежелан домашен любимец.

Котките обичат да контролират собствената си среда и затова бързо се стресират в нова и непозната обстановка, а по подобен начин много кучета могат да станат страхливи, неспокойни или свръхреактивни след продължителен транспорт.