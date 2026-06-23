Котаракът Лари е единствената константа на “Даунинг стрийт” 10

Най-стабилното нещо на “Даунинг стрийт” 10 остава котаракът Лари, който след оставката на Киър Стармър, очаква своя седми премиер.

“Дали Лари не е всъщност най-влиятелният политик в страната“, пита дори First post. А френските медии коментират, че “Лари е истинският крал на Великобритания, защото изпрати в пенсия шестима премиери“.

15 години вярна служба

На 15 февруари котаракът Лари имаше юбилей - 15 години на вярна служба на “Даунинг стрийт“ 10. Според сайта на канцеларията на британските премиери основните задължения на Лари са да посреща гости, да инспектира сигурността в сградата и на улицата пред нея, да подремва на реставрираните мебели и да се грижи популацията на мишки на "Даунинг стрийт" 10 да бъде сведена до нула.

Още в средата на февруари, когато Лари отпразнува 15-годишен трудов стаж, британски издания започнаха да спекулират, че много скоро той ще трябва да съжителства с нов премиер. Заради задълбочаващата се политическа криза медиите бяха обсадили в последните месеци зоната пред “Даунинг стрит“ 10. И логично във фокуса на това медийно внимание неизбежно попадна и котаракът.

В последните няколко месеца кадри с него изобилстваха в британските новинарски сайтове, по телевизията и в пресата. Въпреки медийното влияние, Лари остава невъзмутим.

Досега Лари е съжителствал с петима премиери от редиците на британските консерватори, а именно Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак. От две години Лари доказваше, че може да общува и с премиер лейбърист – Киър Стармър. Сега ще му се наложи да намери общ език с нов премиер лейбърист.

Срещи с чуждестранни лидери

Лари води и активна външна политика. Емблематична стана неговата появата неотдавна на прага на канцеларията на британските премиери в компанията на лидерите на страните от формата Е3 (Великобритания, Франция и Германия) – Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц редом до президента на Украйна Володимир Зеленски.

В началото на юни по време на гостуването на “Даунинг стрийт“ 10 на Санае Такаичи, Лари отново се появи и дори провери японските журналисти.

Догодина котаракът Лари ще навърши 20 години, тъй като се смята, че е роден през 2007 г. Дали по това време на “Даунинг стрийт“ 10 няма да са се сменили още един, или двама премиери, или дори трима премиери и така Лари освен юбилея ще отбележи и рекорд за съжителство с 10 премиери, питат се британските медии.

Вчера докато обявяваше, че подава оставка, Киър Стармър благодари през сълзи на съпругата си, която винаги е била до него и каза, че оттук насетне ще се посвети на ролята си на съпруг и баща. Това напомни на всички, че шестимата британски премиери, изредили се по време на “властването на котарака Лари“, винаги са можели да разчитат на половинките си в тежки моменти и са го споделяли пред медиите. Съпругата на Борис Джонсън – Кари, дори беше наричана негов “сив кардинал“. А съпругът на Тереза Мей – Филип Мей, беше станал известен с препечените филийки с боб, с които той захранваше половинката си в особено трудни за нея дни.

Лари няма половинка

През всичките тези години на “Даунинг стрийт“ 10 обаче Лари така и не е имал половинка до себе си. Но в последно време в британските медии се появиха снимки, на които се вижда как Лари позира до черна котка с бяло петно на корема и бели лапички. Снимките не са истински, а са фотомонтаж, но котката на тях, носеща името Тили, съществува реално. От година тя вече е също толкова популярна колкото Лари и дори си спечели прозвището „Тили – котката авантюристка“, припомня ВВС.

Прозвището на Тили не е случайно. През февруари на 2025 г. четириногата жителка на Уейбридж пътува напълно сама с влак до Лондон, който е на близо 30 километра от родния й град. Преди това Тили се е качвала сама на автобуси в Уейбридж. Тя често пъти посрещала и клиентите в местната кръчма, покатерила се на бара. Но за първи път Тили предприемала рисковано пътуване с влак и се озовала на гара “Ватерло“ в британската столица. За щастие тя носела каишка с устройство за проследяване и собственикът й бързо я открил и прибрал обратно.

Историята трогна британските железници, които предоставиха на Тили безплатна карта за пътуване с влак. Така Тили стана медийна известност, а нейният собственик Майкъл Харди реши да извлече полза от тази популярност и написа книга, в която разказваше за приключенията на Тили. Книгата се превърна в хит в страната.

Днес Тили, подобно на котарака Лари, има и собствени акаунти в социалните мрежи, в които коментира актуални теми. В последно време именно в акаунта й във Фейсбук се появиха колажи, на които Тили позира до котарака Лари. Един от колажите е придружаван с текста “Тили си има гадже и казва, че иска да се омъжи за него“. На друг от колажите Тили вече е представена като съпруга на Лари и се казва, че той е в пълно подчинение пред нея.

Дали Лари и Тили ще се съберат наистина, само времето ще покаже. Това впрочем може да се случи много скоро. Ако новият британски премиер се окаже алергичен към котки или просто не ги харесва, Лари може да бъде пенсиониран. Тогава собственикът на Тили няма да има нищо против да го осинови, а после да напише и нова книга за съвместния живот на “премиера Лари“ и на “авантюристката Тили“, отбелязва медията. / БТА