Не ми е нужен мъж у дома: Как войната променя нагласите на руските феминистки?

Оксана, феминистка и активистка от Челябинска област в Урал, очакваше животът на руските жени "да става все по-тежък“, след като през 2022 г. президентът Владимир Путин започна пълномащабна война срещу Украйна.

Оттогава някогашната оживена феминистка общност в Челябинск постепенно е принудена да премине в нелегалност, оттегляйки се от уличния активизъм към дейността на феминистки клуб за четене. Междувременно местните власти настояват за въвеждане на нови ограничения върху репродуктивните права.

И все пак, случващото се с жените около нея дава на Оксана повод за надежда.

"В Русия има по-малко мъже: някои са загинали, други са с физически или психически увреждания. Но вместо да падат в краката на своите "защитници“, нашите жени откриват взаимна солидарност и се стремят към по-голяма независимост“, сподели Оксана пред The ​​Moscow Times.

"Виждам жени на различна възраст, които прокарват идеята, че вече не е необходимо да имаш мъж вкъщи просто ей така, заради самото присъствие. Ако това не е феминистка идеология, тогава какво е?“, каза тя, като помоли да бъде използван псевдоним от съображения за сигурност.

Феминистките се адаптират

Докато Кремъл налага "традиционни ценности“ и се опитва да пресече възможностите за активизъм, феминистките в страната се научиха да се адаптират.

Активистките, разговаряли с The Moscow Times, описаха как дейността им се е насочила към оказване на практическа помощ на уязвими жени, като същевременно търсят нови съюзници сред мъже и жени, които никога не са се определяли като феминисти.

"Руските жени не са готови да се откажат от независимостта и принципите си“, каза Оксана, която пожела да използва псевдоним от съображения за сигурност.

"[Тези нагласи] надхвърлят рамките на семейството и се пренасят на по-глобално ниво. Мисля, че в даден момент това ще се прехвърли и в политиката. Надявам се да стане така“, каза тя.

В играта

Насърчаването на консервативни християнски ценности от страна на Кремъл и всеобхватните репресии срещу инакомислието след нахлуването в Украйна превърнаха многобройните защитници на правата на жените в Русия в основна мишена.

Макар някои организации за защита на правата на жените да преустановиха дейността си поради липса на финансиране или натиск от страна на властите, активистите продължават да работят в страната. Въпреки че дейността им се извършва далеч от общественото внимание, те твърдят, че тя е по-практически насочена от всякога.

"Освен че се противопоставя на десните консервативни политики, феминистката общност в Русия пое значителна част от социалните функции на държавата“, заяви Марта, активистка, която също пожела да използва псевдоним от съображения за сигурност.

Марта и нейните съмишленици вече се занимават с „по-малко онлайн активизъм и повече дейности извън интернет“ - промяна, която тя отдава на законите за цензура по време на война и на "много по-голямата нужда от практическа подкрепа“.

"Нуждите на хората не са свързани с информация или знания, а по-скоро с пари, лекарства и логистика, например да закараш жена до друг регион, за да ѝ помогнеш да направи аборт“, каза Марта.

Освен че помагат на жените да получат достъп до безопасен аборт, активистите оказват съдействие и на пострадали от домашно и репродуктивно насилие, както и на бежанци, мигранти и жени без дом, добави тя.

Заплаха за безопасността на жените

Въпреки че на национално ниво Русия все още има едни от най-либералните закони за аборт в света, властите постепенно ограничават правото на жените на безопасен аборт чрез правителствени постановления, заповеди на министерства и регионално законодателство – това сочи скорошно проучване на групата "Феминистка антивоенна съпротива“.

От 2023 г. насам в поне 32 руски региона са въведени закони срещу "принуждаването“ към аборт – деяние, което предвижда отговорност за опит да се склони жена да прекъсне бременността си чрез средства, вариращи от словесно убеждаване до поставяне в материална зависимост.

Абортите в частни клиники са забранени в поне 19 региона, а в други 25 региона процедурата се извършва в едва 40% от частните лечебни заведения. Тези данни бяха публикувани миналата седмица от Руската православна църква.

За Арина, активистка от регион в Сибир, перспективата за нови ограничения е повлияла на решенията относно собствения ѝ живот.

"Взех решение изобщо да не влизам в отношения с мъже, защото ако се случи нещо, няма да имам избор“, казва тя, визирайки непланирана бременност. "Да създадеш нов живот в държава с такова икономическо състояние и такива управляващи също е донякъде безотговорно".

Нови съюзници

Активисти, интервюирани от The Moscow Times, споделиха, че изграждането на нови съюзи се е превърнало във важна част от усилията им да се противопоставят на посегателствата на властта върху правата на жените.

"Преди работехме предимно с жени и куиър хора. Сега взехме тактическо решение да споделяме феминистки знания и с мъже“, каза феминистката и защитничка на човешките права Даша Яковлева и донбавя: "Сред тях има много съюзници, които имат нужда от това.“

Изграждането на разнообразна общност от съюзници върви ръка за ръка със защитата на жените и куиър хората в Русия, отбеляза Яковлева.

Друга активистка, пожелала анонимност, сподели, че тя и колегите ѝ също така "работят с жени, които досега не са се сблъсквали с феминизма или които биха се определили с думите: "Не съм феминистка, но...‘“.

"Бавно, но сигурно ги насочваме към възприемане на феминистка гледна точка“, каза активистката.

Докато политическата опозиция в Русия остава разединена и раздирана от вътрешни конфликти, феминистките активисти продължават да работят пряко с общности в цялата страна, като съчетават застъпническата си дейност с оказване на практическа помощ.

За активисти като Яковлева феминизмът предлага начин да се свържат тези неотложни нужди с по-мащабни въпроси относно проблемите, пред които е изправено руското общество.

"Феминизмът позволява да се включат и съчетаят деколониален дневен ред, критика на капитализма и [съществуващите] социални и политически роли, за да се подходи към структурните проблеми по по-системен начин“, заяви активистката Яковлева.

"За мен феминизмът е много добър отговор на времето на множество кризи, включително в глобален план, тъй като износът на традиционализъм от страна на Русия се простира далеч отвъд нейните граници", добавя тя.