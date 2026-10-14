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Пратиха Каш Пател в Русия, ФБР твърди, че е в САЩ

В Москва не коментираха имало ли е посещение

14.10.2026 | 22:08 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) Каш Пател е пристигнал в Русия за среща, съобщи днес МС Ен Би Си Нюз, като се позова на свои източници, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е била в състояние да провери информацията по независим източник. 

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Според телевизионния канал става дума за двудневно посещение, по време на което Пател ще посети Москва и Санкт Петербург. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил пред ТАСС, че няма какво да коментира по отношение на информацията за посещението на директора на ФБР, "защото подобни посещения почти никога не се обявяват предварително".

ФБР отрече

Директорът на ФБР Каш Пател е бил във Вирджиния за събитие, свързано с правоприлагането, съобщи американската правоохранителна агенция, отричайки медийно съобщение, че е пътувал до Русия.

Видео от филиал на Ей Би Си Нюз във Вирджиния също показа днес Пател на събитие в Линчбърг.

„Ето къде всъщност е Каш Пател... Университетът Либърти, участва в събитие за признателност към правоприлагащите органи“, се казва в публикация на агенцията.

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