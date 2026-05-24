ФБР погва мафиот, след като Мерилин Монро крещи името му в интимен момент с Робърт Кенеди

Известен нюйоркски мафиот e станал мишена на федералното правителство, след като Мерилин Монро уж споменала името му по време на среща с Робърт Ф. Кенеди, твърди синът му. Появявайки се в подкаста "Hang Out with Sean Hannity", бившият бос на престъпно семейство в Коломбо Майкъл Францезе разказа подробно сензационен разказ, предаден от покойния му баща, заместник-босът Джон "Сони" Францезе.

Францезе твърди, че главният прокурор Робърт Ф. Кенеди е наредил на директора на ФБР Дж. Едгар Хувър да се насочи към бащата му, след като Мерилин Монро уж споменала гангстера по време на интимна среща с Кенеди.

Францезе казва, че баща му е твърдял, че е имал афера с Монро, след като я е срещнал в клуб "Щъркел" в Манхатън.

"Това е баща ми, който ми разказва това, нали, тя е с Боби Кенеди", каза Францезе за легендарната звезда. "Той ми сподели: "Една вечер се забавлявали заедно и тя изкрещяла името ми. След това ми каза, че в този момент [Кенеди] се е обадил по телефона на Хувър и той е казал: "Не знам кой е този Сони, но го вкарайте в затвора."

Франзезе, една от най-високоплатените фигури в мафията, която публично е напуснала организираната престъпност, каза, че баща му е споделил историята, след като майката на Франзезе починала през 2012 г. Той каза, че разговорът е започнал, след като е попитал баща си защо федералните агенти постоянно наблюдават дома им, вместо да се фокусират върху други фигури в мафията.

"Попитах: „Защо ти? Искам да кажа, Коломбо беше там, всички тези други момчета, Дженовезе, но ти?" смони си Францезе. "За първи път го питам това. Затова той ми каза: "Не исках да ти кажа, докато майка ти беше жива, защото я уважавах."

Францезе каза, че предполагаемото набелязване на баща му е имало смисъл в ретроспекция

"Казах: "Знаеш ли какво, татко, знам, че малко разкрасяваш нещата, но това някак си има смисъл", сподели Францезе. "Не знам дали си спомняте тогава, Джей Едгар Хувър никога дори не би признал, че мафията съществува, защото имахме нещо срещу него."

Сони Францезе е арестуван през 1967 г. и по-късно осъден за организиране на множество банкови обири в цялата страна. Той е осъден на 50 години федерален затвор, но в крайна сметка е освободен условно.

През 2011 г. е осъден отново на затвор по обвинения в рекет. Той почина през 2020 г. на 103-годишна възраст.

Францезе също така подробно описа схемата си за данък върху бензина, която според него е генерирала милиони долари всяка седмица. Той каза, че семейството събира данъци върху горивата, без да плаща на правителството, и че той лично е донасял вкъщи между 3 и 4 милиона долара на седмица.