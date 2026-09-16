BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 14

ФБР е открило нова информация за нападателя, опитал се да убие Тръмп в Пенсилвания

Данните са за неговия произход, за неговата история

16.09.2026 | 07:09 ч. 11
ФБР е открило нова информация за нападателя, опитал се да убие Тръмп в Пенсилвания

Министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Тод Бланч съобщи, че ФБР е открило нова информация за стрелеца, който се опита да извърши покушение срещу Доналд Тръмп по време на предизборно събитие в Пенсилвания през 2024 г., предаде Ройтерс.

„Това е нова информация за стрелеца и за неговия произход, за неговата история и неща, които не знаехме преди“, каза Бланч пред журналисти на пресконференция в Белия дом. Той не разкри повече подробности.

Свързани статии

Тръмп бе ранен в ухото при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания на 13 юли 2024 г. Тогава 20-годишният атентатор Томас Матю Крукс от щата Пенсилвания стреля от покрив наблизо, преди да бъде ликвидиран от снайперисти на Сикрет Сървис. Загина и привърженик на Тръмп, а още двама души бяха ранени.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ФБР покушение Доналд Тръмп Пенсилвания
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem