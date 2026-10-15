Армията на САШ обмисля използването на "майката на всички бомби" по Иран

Американската армия е разработила планове за удари срещу иранска енергийна инфраструктура и ядрени обекти, при които може да бъде използвана aвиобомба с обемна детонация GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби“, ако президентът Доналд Тръмп нареди подновяване на военните действия, предаде Ройтерс, позовавайки се на Си Ен Ен.

Потенциалното разполагане на най-голямата неядрена бомба в американския арсенал ще отбележи значителна ескалация в конфликта, въпреки че държавни служители, запознати с военните планове, заявиха пред Си Ен Ен, че остават отворени въпроси за ефективността за постигането на поставените от Вашингтон стратегически цели.

Ройтерс посочи, че до момента не може да потвърди по независим път тази информация.

(БТА)