BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 39

Армията на САЩ обмисля използването на "майката на всички бомби" в Иран

Това е най-голямата неядрена бомба в американския арсенал

15.10.2026 | 08:49 ч. Обновена: 15.10.2026 | 10:03 ч. 21
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американската армия е разработила планове за удари срещу иранска енергийна инфраструктура и ядрени обекти, при които може да бъде използвана aвиобомба с обемна детонация GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби“, ако президентът Доналд Тръмп нареди подновяване на военните действия, предаде Ройтерс, позовавайки се на Си Ен Ен.

Потенциалното разполагане на най-голямата неядрена бомба в американския арсенал ще отбележи значителна ескалация в конфликта, въпреки че държавни служители, запознати с военните планове, заявиха пред Си Ен Ен, че остават отворени въпроси за ефективността за постигането на поставените от Вашингтон стратегически цели.

Свързани статии

Ройтерс посочи, че до момента не може да потвърди по независим път тази информация.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

САЩ майката на всички бомби Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem