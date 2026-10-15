Илон Мъск за Зеленски: Време е да си ходи

Технологичният милиардер Илон Мъск отново призова Володимир Зеленски да се оттегли от поста президент на Украйна, в момент, когато Киев изразява съмнения относно подкрепата на САЩ за разкъсваната от война страна.

Тази седмица Украйна обвини Съединените щати, че помагат на Русия, като не са я предупредили за предстоящи ракетни удари и са възпрепятствали военния отговор на Киев чрез промени в сателитната система на Мъск, която се използва за комуникации.

"И така, клането продължава. Време е Зеленски да си ходи“, написа Мъск в социалната мрежа X.

And so the slaughter continues … Time for Zelensky to go — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Зеленски беше призовал Мъск да възстанови пълната функционалност на системата Starlink, разработена от компанията на милиардера SpaceX, за която от Киев твърдят, че работата ѝ е била забавена, припомня AFP.

Мъск заяви, че отговорността за всякакви прекъсвания на връзката е на правителството на САЩ.

Той направи разграничение между Starshield, система, на която Украйна разчита за комуникация на бойното поле и която според него се контролира от правителството на САЩ, и гражданската сателитна система Starlink, която Украйна също използва, но няма право да прилага за настъпателни операции.

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До този спор се стигна, след като Зеленски отговори утвърдително на въпроса дали се чувства "предаден“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сделка за доставка на дизелово гориво за намиращата се под тежки санкции Москва.

В събота Тръмп заяви, че според него „"е време Украйна да си избере нов президент“, реагирайки на критиките на Зеленски относно сделката на САЩ с Русия за дизелово гориво.

Тръмп изказа това мнение, преди да предложи Украйна да си намери "нов лидер, способен да сключи сделка“.