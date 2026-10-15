Украинският президент Володимир Зеленски даде интервю пред британския журналист Пиърс Морган, в което коментира споразумението между САЩ и Русия за доставки на дизеловото гориво.

Зеленски отбеляза, че е тъжно, че Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ, подчертавайки, че това е неговото лично мнение.

Президентът обаче подчерта, че вината за това не е на Украйна, като обясни, че страната не може да си позволи да бъде слаба, ако иска да оцелее. Той наблегна на факта, че Украйна не е готова да продаде страната си, тъй като тук не става въпрос за бизнес, а живот, родина, народ, семейства и деца. По думите му е болезнено да се наблюдава как президентът Тръмп заема страна, която не подкрепя Украйна.

Тръмп подкрепя грешната страна

Зеленски добави, че Украйна няма нищо против Тръмп да действа като посредник, но подчерта, че ако той възнамерява да остане неутрален, трябва да се придържа към тази позиция, вместо да застава на страната на грешната страна.

Украинският президент също така изрази мнението, че съветниците на Тръмп допускат грешка, макар и да отбеляза, че не знае кой оказва влияние върху американския президент, за да го подтикне да заеме, според него, грешната страна на историята.

Когато Морган го попита дали се чувства предаден от Тръмп във връзка със споразумението за дизелово гориво с Русия и обявяването на "енергийно примирие", Зеленски призна, че наистина се чувства предаден. Той обаче поясни, че ситуацията е по-сложна от личните му емоции или чувства, като подчерта, че въпросът е извън неговия контрол, а приоритетът на Украйна е да оцелее.

Въпреки че Зеленски преустанови собствените си удари по руски петролни рафинерии, Вашингтон не осъди грубото нарушение на предполагаемото примирие от страна на Кремъл.

BREAKING: President Zelensky tells Piers Morgan he feels 'betrayed' over Trump announcing an energy ceasefire and diesel deal with Putin. 'This is not the right side of history.' Full exclusive interview dropping soon 👇 📺 https://t.co/1nTb79BH8D @piersmorgan | @ZelenskyyUa https://t.co/LIBcd679x9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 14, 2026

Вместо това, украинските оператори на дронове, насочени към логистиката зад вражеските линии, внезапно установиха, че връзката им чрез системата Starshield е прекъсната.