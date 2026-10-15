Сателитни снимки: Русия построи нова голяма база за дронове за шест седмици

Русия е напът да завърши строежа на нова голяма база за изстрелване на дронове с реактивни двигатели в рамките на само шест седмици, предаде Ройтерс, като се позова на анализ на сателитни снимки и експерти в сферата на сигурността.

На място в руската Ростовска област, което на 31 август е празно поле, вчера вече има изграден сложен обект с размерите на около 126 футболни игрища, показват сателитни снимки на компаниите „Планет Лабс“ (Planet Labs) и „Еърбъс“ (Airbus).

Строежът на базата съвпада с рязък скок на употребата на руски дронове с реактивни двигатели в Украйна, която изпитва затруднения да ги прехваща, тъй като за разлика от по-старите и бавни модели с витлови двигатели те летят със скорост до 600 километра в час, отбелязва Ройтерс.

Основателят и главен изпълнителен директор на частната разузнавателна компания „ДронСек“ (DroneSec) Майк Моник казва, че обектът от сателитните снимки ще е способен да изстрелва най-новите типове руски дронове с реактивни двигатели – „Геран-4“ и „Геран-5“.

По думите му в източната част на обекта се виждат осем платформи за изстрелване на дронове, които ще станат част от вече съществуващата руска мрежа от най-малко 11 стационарни пускови площадки, използвани за атаки с дронове срещу Украйна.

„Скоростта на строежа… демонстрира лекотата, с която Русия може да разполага вече разработените си нападателни способности в кратки срокове“, казва Моник. Той добави, че обектът изглежда почти завършен и „вероятно е въпрос на седмици (той) да започне да функционира, ако не и по-рано“.

Моник посочва, че комбинацията от промишленото производство на дронове с реактивни двигатели, които са все по-модерни, както и относителната липса на комплексни системи за защита срещу дронове в редица страни от НАТО представлява предизвикателство за Запада.

„Тази способност за бързо разгръщане на капацитет за широкомащабни атаки с безпилотни летателни системи представлява стратегическа уязвимост за страните от НАТО“, казва той.

„Този обем на строителните работи за толкова кратък срок е впечатляващ“, казва програмният директор в лондонския мозъчен тръст Кралски институт на Обединените въоръжени сили Роб Джордан.

„Това демонстрира до каква степен Русия разчита на способностите си за нанасяне на удари от голямо разстояние – вероятно за сметка на конвенционалните си сухопътни сили“, добавя той.

(БТА)