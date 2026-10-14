Украйна разработи с НАТО AI модел, който предвижда къде и кога ще ударят руските дронове

Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че силите на страната се готвят да започнат използването на модел с изкуствен интелект, разработен съвместно с НАТО, за да предвиждат къде и кога ще бъдат нанесени руските удари с дронове. Инструментът, наречен "Модел № 13", анализира данни от минали бойни действия, метеорологичните условия и обстановката на бойното поле, за да определи с „висока вероятност“ как руските войски ще използват дронове на фронтовата линия, се посочва в изявлението на министерството, цитирано от BI.

Моделът може да прогнозира времето и мястото на удара, неговата интензивност, както и вида на използвания дрон, уточниха от ведомството.

"Решението вече е валидирано чрез използване на набори от данни от реални условия. То е усъвършенствано и е готово за интегриране в системите за ситуационна осведоменост на Въоръжените сили на Украйна", се казва още в изявлението.

От министерството съобщиха, че "Модел № 13" е разработен от украинските въоръжени сили

и Съюзното командване на НАТО по трансформацията (ACT) с подкрепата на Съвместния център за анализ, обучение и образование (JATEC) – организация, създадена от Алианса в края на 2024 г. с цел насърчаване на иновациите въз основа на поуките от войната. Съвместно се разработва и друг модел с изкуствен интелект – "Модел № 32", предназначен за планиране на разполагането на артилерия, съобщиха от украинското министерство на отбраната. Въпреки това, украинските войски все още тестват прототип на този модел, допълниха оттам.

Съобщението идва след като през февруари украински официални лица заявиха, че силите на страната работят с модели за изкуствен интелект и машинно обучение още от миналата година, за да обработват данни от бойните действия с цел „прогнозиране на заплахи“. Вероятно "Модел № 13" ще работи с украинската система за управление на бойните действия DELTA – цифрово приложение, което обединява разузнавателни данни от дронове, камери и доклади от бойното поле, за да предостави на командирите цялостен поглед върху фронтовата линия чрез техните таблети или телефони.

Системата вече използва модул с изкуствен интелект, наречен "Вежа" (Vezha); според Украйна той може автоматично да открива и маркира руска техника в рамките на секунди, като анализира сателитни изображения, кадри от камери на дронове и радиосигнали.

Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че през ноември броят на потребителите на DELTA е надхвърлил 200 000 души.