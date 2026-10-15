Кремъл: Руският дизел отново достига световните пазари

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ударите по руската енергийна структура влизат в разрез с усилията за САЩ за мир. Изказването на дипломата е по повод украинското нападение с дронове тази нощ срещу рафинерията в руския град Рязан.

Пред репортери Песков каза, че Русия не е приела за даденост, че Украйна някога ще спази енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица.

Киев обяви, че украинските сили са спрели да нанасят подобни удари за три дни, но са ги подновили, след като Русия е продължила да атакува енергийния сектор на Украйна.

Дизеловото гориво

От Кремъл добавиха още, че руският износ на дизелово гориво е започнал да достига до световните пазари, което ще окаже положително въздействие, макар и да не доведе до пълна стабилизация.

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Песков добави, че в момента на световните енергийни пазари има напрежение, породено от редица фактори, включително невъзможността на Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.

Изказването на Песков, цитирано от Ройтерс, идва ден след като зам.-министър-председателят Александър Новак заяви, че споразумение за доставка на дизелово гориво със САЩ ще подпомогне руската икономика и ще включва директен износ за американския пазар.

“Без съмнение, това е положителен сигнал за нашата икономика“, заяви Новак пред репортери в кулоарите на форума “Руска енергийна седмица“ в Москва, цитиран от държавната информационна агенция ТАСС.