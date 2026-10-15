BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 84

Кремъл: Руският дизел отново достига световните пазари

Украинските удари са в разрез с постигането на мир

15.10.2026 | 15:38 ч. 20
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ударите по руската енергийна структура влизат в разрез с усилията за САЩ за мир. Изказването на дипломата е по повод украинското нападение с дронове тази нощ срещу рафинерията в руския град Рязан.

Пред репортери Песков каза, че Русия не е приела за даденост, че Украйна някога ще спази енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица.

Киев обяви, че украинските сили са спрели да нанасят подобни удари за три дни, но са ги подновили, след като Русия е продължила да атакува енергийния сектор на Украйна.

Дизеловото гориво

От Кремъл добавиха още, че руският износ на дизелово гориво е започнал да достига до световните пазари, което ще окаже положително въздействие, макар и да не доведе до пълна стабилизация.

Свързани статии

Песков добави, че в момента на световните енергийни пазари има напрежение, породено от редица фактори, включително невъзможността на Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.

Изказването на Песков, цитирано от Ройтерс, идва ден след като зам.-министър-председателят Александър Новак заяви, че споразумение за доставка на дизелово гориво със САЩ ще подпомогне руската икономика и ще включва директен износ за американския пазар.

“Без съмнение, това е положителен сигнал за нашата икономика“, заяви Новак пред репортери в кулоарите на форума “Руска енергийна седмица“ в Москва, цитиран от държавната информационна агенция ТАСС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Кремъл дизелово гориво сделка САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem