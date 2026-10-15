Хари и Меган с първа обща изява във Великобритания (СНИМКИ)

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Принц Хари и съпругата му Меган се появиха заедно в първа съвместна публична проява, откакто се завърнаха в Англия. Двойката се стреми да възстанови имиджа си във Великобритания, след като преди шест години се оттегли от изпълнението на кралските си задължения, съобщава АР.

Двамата пристигнаха в "Community Recording Studio“ (Общностно звукозаписно студио) в град Нотингам, Централна Англия. Там чрез музика, сценични изяви и спортни програми се помага на младите хора да изградят увереност и да развият практически умения.

Тълпата ги посрещна с възгласи, когато слязоха от автомобила си, а една жена извика: "Обичаме Ви, херцогиньо Меган, обичаме Ви!“

Хари и Меган спряха, за да си направят селфита, да прегърнат присъстващите и да се ръкуват с почитатели, много от които бяха малки деца. Те прекараха няколко минути в разговори с хората и децата.

Това посещение е първото от общо три, които те ще осъществят в Нотингам - мястото, където направиха първата си съвместна поява след обявяването на годежа си през 2017 г.

Събитията през деня са организирани с нотка на кралски стил. Това включва официално съобщение, в което Хари и Меган са посочени с титлите си - херцог и херцогиня на Съсекс, както и присъствието на специално допусната група медийни представители, които отразяват всяка тяхна стъпка. За сметка на това, "Арчуел“ (Archewell), благотворителната организация, която често заемаше централно място в дейността им, докато живееха в САЩ, почти не се споменава.

Крал Чарлз III, бащата на Хари, обаче ясно даде да се разбере, че двойката остава в статут на членове на кралското семейство, които не изпълняват официални задължения – положение, което те приеха, когато се отказаха от кралските си ангажименти и се преместиха в Калифорния.

В писмо, изпратено от името на краля до висши държавни служители малко след завръщането на Хари и Меган във Великобритания през септември, от двореца подчертаха, че двойката ще продължи да се въздържа от използването на кралските обръщения „Негово кралско височество“ и „Нейно кралско височество“, а всяка благотворителна дейност, с която се заемат, ще бъде извършвана в качеството им на частни лица.