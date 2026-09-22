BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 108

Хари и Меган се радват, че пак са в Англия

Фокусират се над децата

22.09.2026 | 21:35 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Принц Хари и Меган Маркъл да щастливи, че са се завърнали да живеят във Великобритания.

45-годишната бивша актриса и 42-годишният ѝ съпруг се върнаха в Англия с децата си - Арчи на 7 г. и Лилибет на 5 г. в края на август, след 6 години и половина, в които живяха в САЩ. Те се отказаха от кралските си задължения през 2020 г. и напуснаха родината на принца.

Но сега отново са в Англия и преместването им е преминало добре. Звездите се фокусират над това децата им да се почувстват установени, започвайки да учат в нови училища.

"Установяването на децата беше и остава техния фокус. Всичко друго ще си дойде на мястото, когато е правилното време. Има много за правене.", коментира източник на "People".

Какво още каза източникът четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди принц Хари Меган Маркъл Англия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem