Хари и Меган се радват, че пак са в Англия

Принц Хари и Меган Маркъл да щастливи, че са се завърнали да живеят във Великобритания.

45-годишната бивша актриса и 42-годишният ѝ съпруг се върнаха в Англия с децата си - Арчи на 7 г. и Лилибет на 5 г. в края на август, след 6 години и половина, в които живяха в САЩ. Те се отказаха от кралските си задължения през 2020 г. и напуснаха родината на принца.

Но сега отново са в Англия и преместването им е преминало добре. Звездите се фокусират над това децата им да се почувстват установени, започвайки да учат в нови училища.

"Установяването на децата беше и остава техния фокус. Всичко друго ще си дойде на мястото, когато е правилното време. Има много за правене.", коментира източник на "People".

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