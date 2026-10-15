Историческа сграда срещу безплатен наем: Скандалът с проекта Trump Tower в Белград

Александър Вучич лично се е намесил, за да прокара схема, за която се твърди, че е незаконна, за предоставяне на обект под защита в Белград за изграждането на Trump Tower, разкрива The Guardian.

Вучич, който има амбции да е следващият премиер на страната, е свикал длъжностни лица на среща в президентството си, посветена на проекта. Това е довело до безпрецедентно повдигане на обвинения срещу високопоставени фигури от неговия режим за злоупотреба със служебно положение.

Според разследването се предполага, че това е първото наказателно дело, произтичащо от глобалната кампания на семейство Тръмп за генериране на печалби. Критици описват модела като схема от типа "плащаш, за да получиш“ (pay to play), при която всичко, от облекчаване на санкции до високотехнологични чипове, е достъпно за онези, които обогатяват "първото семейство“ и техните сътрудници.

Въпросната схема, целяща заобикаляне на защитения статут на историческа сграда в сръбската столица, хвърля сянка върху изборите, насрочени за 25 октомври. На тях Вучич ще се опита да удължи 12-годишното си управление, докато е изправен пред масово протестно движение, породено от корупцията в правителството.

Вучич, националист и бивш ръководител на пропагандата при Слободан Милошевич, прие в Белград сина на американския президент Доналд Тръмп-младши и зет му Джаред Къшнър, докато те разработваха планове за изграждане на хотел и жилищна кула на стойност 500 милиона долара, които да бъдат добавени към глобалните им портфейли от недвижими имоти.

След като през декември миналата година бяха повдигнати обвинения за злоупотреба с власт, компанията на Къшнър обяви, че проектът няма да бъде осъществен "на този етап“. Вучич заплаши с ответни мерки, наричайки прокурорите "корумпирани банди“, които "скалъпват дела“.

"Изгубихме една изключителна инвестиция. Лично ще се погрижа всеки, който е допринесъл за нанасянето на тази вреда, да понесе отговорност“, заяви сръбският президент след като се разпадна сделката.

Министърът на културата в правителството на Вучич е сред обвинените в злоупотреба с власт. Разследване на The Guardian обаче, базирано на интервюта и изтекли документи, разкрива, че самият сръбски президент е ръководил първоначалната среща, на която е била обсъждана предполагаемата схема. Тази ключова среща не е спомената в обвинителния акт, което повдига въпроси относно това каква информация прокурорите премълчават и защо.

Представители на семействата Тръмп и Къшнър заявиха, че нямат участие в премахването на статута на сградата като обект под защита, както и че би било "невярно“ да се твърди, че проектът в Белград е част от схема от типа "плащаш, за да участваш".

Вучич не отговори на исканията за коментар. Решението му да свика предсрочни избори означава, че съдебното заседание, на което свидетели биха могли да разкрият подробности за неговото участие, няма да се състои преди гласуването.

Безвъзмездно ползване за срок от 99 години

На 6 февруари 2024 г. Дубравка Джуканович, сръбски професор по консервация и реставрация, на възраст около 60 години, пристига за среща в сградата на президентството, бивш кралски дворец с купол. В продължение на три години тя е била директор на националния институт за защита на паметниците на културата.

Темата на разговора е сградата на Генералния щаб, бившето югославско министерство на отбраната в центъра на Белград. Тази сграда, архитектурно бижу, възприемано като символ на съпротивата срещу нацистите, е била високо ценена още преди силите на НАТО да я бомбардират през 1999 година, по време на кампанията, целяща да принуди Милошевич да изтегли войските си от Косово. Това събитие придава на сградата още по-дълбок смисъл.

Самият Вучич бе потвърдил правно защитения статут на сградата на Генералния щаб през 2016 г. Сега обаче президентът настояваше Джуканович да отмени този статут, твърдят двама души, запознати със срещата. Някакъв неназован „чуждестранен инвеститор“ проявяваше интерес към обекта.

Според сръбското законодателство отнемането на защитения статут на сградата на Генералния щаб не беше в правомощията на Джуканович. Нейният институт трябваше да поръча експертно становище, което да заключи, че съществуват основателни причини сградата вече да не заслужава защитен статут.

Но президентът държеше това да се случи. С внушителния си ръст от близо два метра и нетърпимостта си към несъгласие, Вучич може да бъде плашещ събеседник. Тонът му спрямо Джуканович и друг присъстващ служител, отговарящ за културното наследство, е бил неприятен, разказват източниците. Той ги нарекъл мързеливи и некомпетентни. Посланието било ясно: направете това, което искам, или подайте оставка.

Правдоподобно обяснение за настоятелната намеса на Вучич се появи през следващия месец, когато изтече информация за споразумение между сръбското правителство и компанията за недвижими имоти на Къшнър.

Женен за дъщерята на Тръмп - Иванка, Къшнър беше влиятелен съветник в Белия дом по време на първия мандат на тъста си. След победата на Джо Байдън на изборите през 2020 г. Къшнър се беше съсредоточил върху своя инвестиционен фонд.

В началото на 2024 г. Тръмп уверено вървеше към спечелване на номинацията на Републиканската партия и беше фаворит за победа на предстоящите избори. Ако Тръмп се върнеше в Белия дом, Къшнър отново щеше да бъде един от най-влиятелните хора на планетата.

Изтеклото споразумение разкри, че сръбските власти са предоставили на компанията на Къшнър терена на Генералния щаб под наем за срок от 99 години, напълно безплатно.

Къшнър, чийто говорител заяви, че той проучва проекта още от 2021 г., публикува в X изображение на идейния проект, като сподели, че е "въодушевен“.

Изпълни или подай оставка

Седмица след подписването на договора Джуканович беше повикана на нова среща. Този път президентът не присъстваше. Синиша Мали, неговият министър на финансите и най-близък сътрудник, пое нещата в свои ръце.

Според обобщението в обвинителния акт на показанията, които двете жени по-късно дават пред прокурорите, Мали настоява Джуканович и Оливера Вучкович (висш служител в Белград, отговарящ за културното наследство) да отменят статута на защитен обект на сградата на Генералния щаб. В документа не се споменава за по-ранната среща с президента, но се загатва, че темата е била обсъждана и преди това.

"Мали ги попита дали са помислили по въпроса, се казва в обвинителния акт, и дали ще задействат процедурата за премахване на статута на защитен обект на сградата.“

Жените отказали, "считайки, че законовите условия за това не са изпълнени“. В такъв случай – заявил им Мали, повтаряйки ултиматума на своя началник от февруари - те трябва да подадат оставка. И те го направили.

В писмото си за оставка, с което The Guardia разполага, Джуканович пише, че не може да се съгласи "на неподходящи намеси, които трайно биха унищожили всички ценности на комплекса – комплекс, който свидетелства за най-високите постижения на съвременната сръбска архитектура и е от неизмеримо значение за съхраняването на трайни творчески ценности, за образованието на бъдещите поколения и за укрепването на културната идентичност на сръбския народ“.

Всичко остава в семейството

Едно от първите неща, които Тръмп направи, след като си върна президентския пост, бе да се откаже от обещанието, дадено по време на първия му мандат, а именно, че семейният му бизнес няма да сключва сделки в чужбина, докато той е на власт.

"Мащабът на корупцията ще бъде многократно по-голям от това, което видяхме по време на първата администрация на Тръмп“, предупреди тогава Катлийн Кларк, юрист по въпросите на държавната етика от Юридическия факултет на Вашингтонския университет. Според нея Тръмп е улеснил значително възможността някой да си купи благоразположението му.

Семейният бизнес остана официално под контрола на двамата му най-големи синове - Дон-младши и Ерик. През януари 2025 г., четири дни след встъпването в длъжност на баща им, Ерик заговори за нови проекти. Семействата Тръмп и Къшнър, нюйоркски фамилии в сферата на недвижимите имоти, свързани чрез брак, решиха да реализират първото си съвместно начинание: хотелът и кулата на Къшнър в Белград щяха да носят името "Тръмп“.

"Ще бъде забавно да съберем семейството. Сърбия е една от най-бързо развиващите се страни в Европа и за нас е огромна чест да бъдем там“, сподели Ерик пред The New York Times.

Къшнър, който е пътувал до Белград за среща със сръбския лидер, определена от Вучич като "вдъхновяваща“, допълни: "Проучванията ни показаха, че марката "Тръмп“ би била най-подходяща за този пазар.“

През втория мандат на Тръмп търсенето на тази марка по целия свят рязко нарасна, като същевременно се появиха твърдения, че зад това стои принципът "услуга за услуга“.

Във Виетнам Ерик беше обсипан с конфети на церемонията по първата копка на голф курорт на стойност 1,5 милиарда паунда – проект, за който разрешителните бяха издадени с необичайна бързина. След това Тръмп намали наполовина митата за Виетнам.

Саудитците наляха средства във фонда на Къшнър, а впоследствие се появиха планове за изграждането на комплекс "Тръмп Плаза“ в Джеда. Впоследствие Тръмп се съгласи да продаде на кралството нови американски изтребители. Компания, свързана с магнат в сферата на криптовалутите, както и високопоставени представители на ОАЕ, сключиха доходоносна сделка с World Liberty Financial - начинание за дигитални валути, основано от Дон-младши и Ерик. Тръмп помилва криптомагната, а на емирствата осигури достъп до строго контролирани американски чипове.

Когато миналата година го попитаха за подобни сделки, Къшнър, който понастоящем е президентски пратеник за Русия, Израел и други региони, заяви: "Това, което хората наричат ​​конфликт на интереси аз наричам опит и доверени отношения, които имаме по целия свят.“

Онези, които изграждат "доверени отношения“ с фамилията Тръмп, дори и да липсва очевидна размяна на услуги, получават нещо по-малко осезаемо, но може би още по-ценно: ореола на приятелство с президент, който с готовност използва огромната си власт, за да издига или съсипва по-малки държави и техните лидери.

Какво е общото между Вучич и Тръмп

Вучич има много общо с Тръмп. И двамата поддържат приятелски отношения с Владимир Путин и се отнасят с презрение към ЕС - в случая с Вучич, въпреки че страната му е подала молба за членство. Общото им пренебрежение към НАТО може би обяснява защо единственият елемент от сградата на Генералния щаб, който според плановете за реконструкция трябваше да бъде запазен, е паметникът на "агресията“ на Алианса срещу Сърбия.

Освен това има много въпроси, по които Вучич би могъл да разчита на американска помощ – най-вече съдбата на Косово, което според него все още е част от Сърбия.

Малко след като баща му се завърна на власт, Дон-младши пристигна в Белград. Вучич сподели, че по време на срещата им е "подчертал значението на икономическите и политическите отношения между Сърбия и САЩ, както и важността на стратегическото сътрудничество между двете страни и съвместните проекти през идните години“. Когато Дон-младши се завърна на следващия месец, Вучич го почерпи с отбрано печено прасенце.