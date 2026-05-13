Trump Tower в Австралия е провал, марката била токсична

Плановете за кулата Trump Tower на стойност 1,5 милиарда австралийски долара на Голд Коуст в Австралия бяха отменени само три месеца след обявяването им, като предприемачът обвини "токсичната марка“ на американския президент и войната в Иран за провала на проекта.

Главният изпълнителен директор на Altus Property Group, Дейвид Йънг, заяви, че войната в Иран е направила марката Trump все по-трудна за работа в Австралия.

"Нека просто кажем, че с войната в Иран и всичко останало, марката Trump е все по-токсична в Австралия. Преди време знаехме, че е време да се разделим. Не ставаше въпрос за неизпълнение на задължения. Има и други опции за луксозни марки за нас. Проектът е активен", обясни Йънг.

Организацията Trump оспори това твърдение, заявявайки, че предприемачът не е изпълнил основни финансови задължения, пише The Independent.

"След месеци на преговори и празни обещания, едно след друго, по предполагаем проект за 1,5 милиарда долара, Altus Property Group не успя да изпълни най-основното си финансово задължение, дължимо при подписването на споразумението“, каза Кимбърли Бенца, директор "Изпълнителни операции“ на Trump Organization.

"Опитът на г-н Йънг да обвини определени световни събития за прекратяването на споразумението от наша страна е просто тактика, за да се отвлече вниманието от собствените му пропуски и неуспехи", се казва още в изявлението на Бенца.

Организацията заяви, че очаква с нетърпение да проучи други потенциални проекти в Австралия.

Въпрос на печалба, не на политика

Кметът на Голд Коуст Том Тейт каза, че сривът се е свел до преговори за маржове на печалба, а не до политика.

"Организацията на Тръмп иска много повече за своята марка по отношение на финансирането, за да я управлява и процента на възвръщаемост“, каза той пред ABC Gold Coast. "Разработчикът си казва: "Ами, аз влагам всичките си пари, а вие всъщност ще получите доста печалба“, така че мисля, че затова се разделят".

Тейт се е срещнал с Доналд и Ерик Тръмп в Мар-а-Лаго в дните преди обявяването на сделката, като Организацията на Тръмп е покрила разходите за храна, настаняване и трансфери.

ABC цитира източници от индустрията, които са разговаряли с финансисти, с които е поискано финансиране на проекта, като казват, че някои инвеститори са били предпазливи относно риска, свързан с луксозен хотел на Голд Коуст.

Заявление за развитие на проекта никога не е било подадено до град Голд Коуст, а мястото в Сърфърс Парадайз е празно повече от десетилетие, преминавайки през ръцете на няколко собственика. Вече има съществуващо одобрение от общинския съвет за 89-етажна кула.

91-етажният луксозен хотел и жилищна кула бяха обявени през февруари и щеше да е висок 335 метра – по-висок от небостъргача Shard в Лондон, което щеше да го направи най-високата сграда в Австралия. Тя трябваше да включва 285 хотелски стаи, 272 луксозни апартамента, магазини, ресторанти и ексклузивен плажен клуб, като строителството трябваше да започне през август. Подробности за проекта оттогава са изтрити от уебсайта на Trump Organization.

Когато проектът беше обявен, Ерик Тръмп заяви, че това е първото официално навлизане на компанията в Австралия, носещо "престижа и привлекателността на луксозна марка от световна класа“ в страната.

Проектът раздели местните жители от самото начало, като петициите срещу проекта привлякоха повече от 120 000 подписа в сравнение с около 3500 за конкурентна петиция в подкрепа.