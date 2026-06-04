От военна база до луксозен курорт: Големият проект на Иванка и Джаред Кушнер на о-в Сазан

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Кушнер са изправени пред нарастваща негативна реакция заради плановете си за превръщане на изоставен средиземноморски островен рай в разкошен курорт за милиарди долари.

44-годишната Първа дъщеря и 45-годишният ѝ съпруг искат да построят луксозни еко-домове и хотели на отдалечения остров Сазан, близо до живописния адриатическо крайбрежие на Албания.

Дъщерята и зетят на президента Доналд Тръмп вярват, че богати туристи ще се стичат към скалата от комунистическата епоха, която преди това е била тайна съветска военна база, осеяна с хиляди заровени бункери и подземни тунели, за да се насладят на девствените ѝ плажове и богатата дива природа. Но критици и екоактивисти са бесни на албанското правителство, че е позволило на могъщите американци да превърнат девствената природа в Адриатическо море в уединена площадка за игра за свръхбогатите.

"Това е и въпрос на национална гордост. Това е единственият остров, който имаме. Властите просто го дават на този, който предложи най-висока цена“, каза водещият албански еколог Джони Ворпси.

В албанската столица Тирана дори се стигна до протести и безредици заради желанието на местните островът да остане в сегашния си вид.

Под наблюдение е и полуостров Звернец

Инвестиционната фирма на Кушнер Affinity Partners получи зелена светлина за разработване на курорти на остров Сазан и близкия полуостров Звернец, недокосната крайбрежна влажна зона, дом на фламинго, тюлени и гнездящи морски костенурки.

Иванка приветства проекта и го определи като "невероятен и мащабен". "Това е невероятен, красив частен остров с площ от 1400 хектара в средата на Средиземно море“, каза тя в интервю с подкастъра Дейвид Сенра, публикувано в неделя.

"Бяхме на лодката на приятел и спряхме да поплуваме. Всъщност, така го открихме. Плувахме до острова, отидохме на поход, боси чак до върха, и бяхме запленени от мястото", раззказва първата дъщеря.

"В течение на много години развихме възможността да помогнем за реализирането на потенциала му и да го трансформираме, но с много сдържаност и грижа, защото земята е толкова красива", добави Иванка.

И все пак, имаше по-малко ентусиазъм в албанската столица Тирана, където хиляди излязоха на улицата, скандирайки "Албания принадлежи на Албания“ през уикенда.

Подобни протести възникнаха в Звернец, където булдозери започнаха да разчистват борова гора и дюни в края на април, за да направят място за около 10 хиляди хотелски стаи или вили.

Ранни визуализации за проекта за остров Сазан от 2024 г. разкриха малки подземни жилища, издълбани в девственото средиземноморско крайбрежие.

Дива природа и голф игрища

Премиерът на Албания Еди Рама отрече предположенията, че подкрепеният от Тръмп проект ще развали едно от най-важните крайбрежни местообитания в Адриатическо море.

Но Politico съобщи, че SPAK, специалната прокуратура за борба с корупцията на Албания, е проучвала серия от промени в защитения статут на района през 2024 г., които са отворили вратата за безпрецедентно развитие на туризма.

Sazan Island has a fair amount of infrastructure https://t.co/73owZgFaSR pic.twitter.com/n2nKtmRbDF — Unintended Consequence (@UnintendedCons5) June 3, 2026

"Това е вълшебно място. Като нещо от приказка“, каза Ворпси, мениджър по политиките в организацията с нестопанска цел "Защита и опазване на природната среда в Албания“.

"Те искат да павират дивата природа и да заменят гората със сгради с височина до осем етажа. Споменава се за яхтено пристанище и голф игрища. Всъщност не става въпрос за Тръмп или Кушнер, хората са ядосани, защото ще загубят природното си наследство. Тук говорим за унищожаване на природата", споделя екозащитникът.

Екологичната група EuroNatur предупреди, че проектът на Иванка може дори да разруши мечтата на малката балканска държава да се присъедини към Европейския съюз.

"Продължаващите строителни работи в съществуващ природен резерват не само застрашават уникалното природно наследство, но и подкопават доверието в Албания в процеса на разширяване на ЕС“, каза Габриел Швадерер, изпълнителен директор на организацията с нестопанска цел.

Спомен за Хрушчов

Дивата красота на Сазан може да бъде разрушена от плановете за изграждане на луксозни еко-домове и хотели на адриатическия остров в Албания.

Суровата идилия някога е била смятана за военноморска крепост от бившия съветски лидер Никита Хрушчов, който по време на посещение през 1959 г. си е спомнил: "Оттук бих могъл да контролирам Средиземно море чак до Гибралтар.“

След падането на комунизма островът остава определена военна зона за забрана, но най-накрая е отворена за обществеността през 2015 година.

Сега земята представлява външния периметър на Морския парк Карабурун-Сазан, специално защитена зона за птици и диви животни.

Джаред и Иванка са посетили няколко пъти Албания, която се е отърсила от съветското си прозвище "Северна Корея на Европа" и се е превърнала в една от нововъзникващите туристически дестинации на континента.

Двамата са били снимани с лидера на страната през 2023 г., когато местни медии съобщиха, че са посетили "Къщата на листата", бивш шпионски обект, който сега е музей, посветен на жертвите на комунизма.

Кушнер, който е специален пратеник на Тръмп за мир и е ключова фигура в дипломатическите му усилия в Близкия изток, основава своята компания за частни капиталови инвестиции през 2021 г. с подкрепата на суверенни фондове от Близкия изток, натрупвайки активи на стойност 6,2 милиарда долара.