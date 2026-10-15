Румен Радев и Никушор Дан: НАТО наблюдава и е в готовност да помогне

Румънският премиер Никушор Дан заяви, че настоящата ситуация на Източния фланг в Черно море е аналогична на тази отпреди година по протежение на границата с Украйна при река Дунав. Изказването на Дан е след срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер Румен Радев.

"В известен смисъл се намираме в същата ситуация, в която бяхме преди във връзка с използването на дронове. Необходимо е оборудване за справяне с този нов вид предизвикателство. Тогава също се обърнахме към нашите съюзници. Беше предоставено военно оборудване и ситуацията се стабилизира. Сега сме изправени пред подобна ситуация на Източния фланг, в Черно море, където Русия очевидно прави опити да дестабилизира обществата и да отслаби подкрепата за Украйна. Нашият отговор е, че ще продължим да подкрепяме Украйна, защото става въпрос за международното право и засяга собствената сигурност на Румъния. Това е нашият отговор", подчерта румънския държавен глава.

Дан съобщи, че предстои провеждането на специално заседание на Северноатлантическия съвет, посветено изцяло на сигурността в Черно море.

"Естествено, налице е солидарност от страна на нашите съюзници по отношение на ситуацията в Черно море", добави той.

След срещата Радев благодари на Рюте и заяви, че сигурността в Черно море е сигурността на Източния фланг.

"НАТО наблюдава обстановката и е в готовност да помогне на България и Румъния за укрепването на способностите за противодействие на дронове и за морско наблюдение след последните удари по търговски кораби", добавя премиерът. "България призовава за съвместни усилия за сигурността на корабоплаването в Черно море", допълни Радев.