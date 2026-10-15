Европейските лидери молят Зеленски да не се заяжда с Тръмп

Лидерите на ЕС възнамеряват да призоват украинския президент Володимир Зеленски да смекчи публичните си критики към Доналд Тръмп, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници. В ЕС се опасяват, че все по-острите изказвания на Зеленски по адрес на Тръмп биха могли допълнително да влошат и без това напрегнатите отношения между Вашингтон и Киев.

"Може и това, което казва Зеленски, да е вярно, но не всичко трябва да се изрича на глас", коментира един от източниците на изданието.

В интервю за Financial Times Зеленски разкритикува сделката на Тръмп с Русия, свързана с дизеловото гориво, осъди спирането на споделянето на разузнавателна информация от страна на САЩ и заяви, че американският президент симпатизира на автократи и изключително богати хора:

"Тръмп открито и гръмогласно заявява, че обича и уважава такива личности. В крайна сметка, според него, щом някой успява да се задържи на власт 20, 30 или 40 години, значи притежава огромна мощ."

Зеленски отбеляза, че въпреки спирането на украинските удари по петролната рафинерия, Украйна така и не е получавала предупреждения от американска страна за руски атаки с балистични ракети. Освен това, припомни президентът, работата на терминалите Starlink е била ограничена. Зеленски също така отхвърли хипотезата, че проблемите със Starlink се дължат на някаква техническа неизправност.

"Не ставаше въпрос за технически проблем, а за целенасочено решение", заяви той.