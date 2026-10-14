Зеленски се чувства предаден от Тръмп, Великобритания го теши

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че се чувства предаден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение за доставки на дизелово гориво с Москва, която е подложена на тежки санкции.

"Наистина се чувствам предаден, но ситуацията е малко по-сложна от това просто да става дума за моите емоции или чувства", каза Зеленски.

Междувременно при пристигането си в резиденцията на британския премиер украинският президент беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул, съставен от военнослужещи от Ирландската гвардия.

"Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени", каза Бърнам.

На свой ред Зеленски заяви, че е благодарен за подкрепата и е много горд, че британският народ се е доказал като "един от най-силните партньори в украинската история".

Срещата се състоя в период на обтегнати отношения между Украйна и САЩ, след като миналата седмица президентът Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския дизел на фона на опасенията, че високите цени на горивата в САЩ могат да се превърнат в основна тема преди междинните избори през ноември.

Великобритания реагира на новината за споразумението с обещание "да продължи натиска върху Русия".

През последните дни американският президент също така заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер, и изрази мнение, че руският президент Владимир Путин желае мирно споразумение повече от правителството в Киев.

Появиха се и опасения относно обмена на разузнавателна информация от страна на САЩ, след като Зеленски заяви, че Киев не е получил никакво предупреждение за руските ракетни удари в понеделник и вторник.

В изказване пред Камарата на общините преди срещата си със Зеленски британският премиер заяви, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна.

По-рано, по време на парламентарния контрол, Бърнам заяви, че подбира "внимателно" думите си след споразумението на Тръмп с Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.

Той добави: „Ще изслушам внимателно президента Зеленски, но днес той няма да си тръгне от Великобритания с празни ръце.“

По време на срещата си със Зеленски Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна на фона на „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия.

Ускорената помощ ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети за Украйна, които са доказали ефективността си срещу руски дронове с реактивни двигатели.

Бърнам заяви също, че е възложил на министрите си да проучат други възможности за подкрепа на Украйна, като увери Зеленски, че правителството "разглежда всички възможни варианти".