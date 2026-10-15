Николоски: Няма сделка с България за предаването на Ива Михайлова

Няма споразумение с България за предаването на Ива Михайлова, уверява вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски, който отхвърля твърденията на опозицията, че има политическа сделка с България, съобщава МИА.

Според Николовски опозицията се координира с България и работи с определени структури от тази съседна държава.

"Те смятат, че могат да подобрят позицията си не чрез повишаване на собствения си рейтинг, а като понижат рейтинга на ВМРО-ДПМНЕ, и е очевидно, че работят с определени структури в България", заяви Николоски в предаването "Само интервю" по телевизия "Канал 5".

Николовски разглежда случая с Михайлова в контекста на предстоящите президентски избори в България.

"Това е случай на верига от обстоятелства, на хора, които се използват и след това се изхвърлят. Самият факт, че от тяхна страна няма адекватна реакция, говори много. Те са държава-членка на ЕС и НАТО и имат развиваща се система на правовата държава, и очаквам от тях да спазват международните стандарти в тази област и да предадат Михайлова", подчерта Николоски.

Той, подобно на министър-председателя, твърди, че рано или късно правосъдието ще настигне както Михайлова, така и баща ѝ, който е заподозрян по делото "Детонатор".

"Така че тук не става въпрос за активисти за правата на човека или за хора, които имат идеологически проблеми с Македония, а ясно за едно семейство, което има сериозни правни проблеми с държавата", посочи Николоски, цитиран от "Нова Македония".

Николоски изрази надежда, че подобни случаи няма да се повтарят в бъдеще.