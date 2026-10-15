Мицкоски за Ива Михайлова: В един момент ще си понесе отговорността

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес на пресконференция, че "в един момент Ива Михайлова и баща ѝ Симеон ще понесат своята отговорност", след като и двамата избягаха от Македония. Мицкоски посочи, че Министерството на вътрешните работи разследва как Михайлова е била - по неговите думи - прехвърлена в България. Премиерът заяви, че обяснението, дадено от Михайлова пред българските медии, които я посрещнаха след бягството ѝ, а именно, че е преминала през редовен граничен пункт, е лъжа.

"Това, което българските медии излъчиха - т.е. което предадоха на обществеността, а именно, че са преминали през редовен граничен пункт заедно с адвоката ѝ, че са били посрещнати, поздравени и т.н. - е абсолютно невярно. Второ, според нашите записи - което е потвърдено и от българска страна - адвокатът е влязъл на 28 септември, така че твърденията му не отговарят на истината. Макар че става въпрос за човек със съмнително минало, искам обществеността да е наясно с тези факти. Потвърждавам, че тя е била незаконно прехвърлена в България. Министерството на вътрешните работи води разследване и ние ще установим как точно е била изведена", каза Мицкоски, цитиран от "Слободен печат".

Говорейки за бащата на Михайлова - Симеон, който е осъден на 12,5 години затвор по делото "Детонатор" за опит за убийство на охранителя на Сашо Миялков, премиерът заяви, че и той "в един момент ще понесе своята отговорност".

"И бащата, който трябва да отговаря пред македонските власти, и Ива, която трябва да докаже невинността си - и двамата в един момент ще понесат своята отговорност. Ако някой смята, че по този начин си е осигурил някаква защита - при това по начин, който се опитва да влоши добросъседските отношения между двете страни... съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва да демонстрира политическа сила по този начин, без да осъзнава какви вреди нанася на себе си в международен план. Те са избрали такава политика. Съжалявам, че вместо да върнат лице, което е законно осъдено тук, за да изтърпи наказанието си, те го превръщат в поп звезда и клоун. Съжалявам също, че едно младо момиче, което е прекарало по-голямата част от живота си и е получило образованието си в родината си Македония, е решило да бъде това, което днес представя пред нашата източна съседка. Но аз гледам македонската общественост в очите и ви казвам: в един момент и двамата ще се изправят пред правосъдието", заяви Мицкоски.

Според министър-председателя, целта е била случаят да се превърне в политически въпрос

"Самият факт, че опозицията и ръководството на нашата източна съседка са на една и съща позиция, говори много за това каква е била целта. Целта не е това, а създаването на политическа тема, за която са предполагали, че ще повлияе на управляващата коалиция и на ВМРО-ДПМНЕ, носейки по този начин полза за опозицията, чиято позиция съвпада напълно с тази на българското ръководство. Ако наистина е имало такава уговорка, ние настояваме тя и баща ѝ да бъдат върнати - нека ги върнат още днес, за да видим дали е имало договорка, или не. Но ви казвам - гледам ви в очите и ви уверявам, че в един момент и баща ѝ, и тя ще понесат отговорност", заяви премиерът.